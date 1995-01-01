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    The Sun: «ПСЖ» готов платить Де Хеа 21 миллион в год

    «ПСЖ» заинтересован в подписании голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, сообщает The Sun.

    По информации источника, французский клуб готов удовлетворить финансовые требования 28-летнего испанца и платить ему 21 миллион евро в год.

    Контракт Де Хеа с «МЮ» истекает в июне 2019 года, поэтому он может перейти в «ПСЖ» бесплатно.

    Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 07:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +65353

      Рубик Докоян 24 минуты назад

      Упустили момент с продлением контракта, а теперь банкует Де Хеа. Или МЮ продлит с ним контракт на его финансовых условиях или он перейдёт клуб, где его финансовые запросы по контракту готовы удовлетворить.

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