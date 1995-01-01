The Sun: «ПСЖ» готов платить Де Хеа 21 миллион в год

«ПСЖ» заинтересован в подписании голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, сообщает The Sun.

По информации источника, французский клуб готов удовлетворить финансовые требования 28-летнего испанца и платить ему 21 миллион евро в год.

Контракт Де Хеа с «МЮ» истекает в июне 2019 года, поэтому он может перейти в «ПСЖ» бесплатно.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.