The Sun: «ПСЖ» готов платить Де Хеа 21 миллион в год

Упустили момент с продлением контракта, а теперь банкует Де Хеа. Или МЮ продлит с ним контракт на его финансовых условиях или он перейдёт клуб, где его финансовые запросы по контракту готовы удовлетворить.
«ПСЖ» заинтересован в подписании голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, сообщает The Sun.
По информации источника, французский клуб готов удовлетворить финансовые требования 28-летнего испанца и платить ему 21 миллион евро в год.
Контракт Де Хеа с «МЮ» истекает в июне 2019 года, поэтому он может перейти в «ПСЖ» бесплатно.
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.