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    Покеттино – о поражении от «Ливерпуля»: «Мы все разочарованы, но есть и положительные моменты»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино подвел итоги матча 32-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

    • Мерсисайдцы выиграли со счетом 2:1.
    • Победный гол в собственные ворота забил защитник «шпор» Тоби Алдервейрелд. Это произошло на 90-й минуте.

    «Мы все разочарованы, но есть и положительные моменты. Мы можем быть довольны своей игрой во втором тайме. Нам немного не повезло в эпизоде со вторым пропущенным голом. Впрочем, к тому моменту мы должны были вести в счете, потому что после перерыва мы доминировали над «Ливерпулем». Нельзя сказать, что это положительный результат, но теперь мы начинаем с нуля и можем добиться того, чего хотим. Я сказал игрокам в раздевалке, что нас ждет еще семь матчей, мы в топ-4 и должны бороться. Если мы будем играть так же, как сегодня, думаю, мы можем сохранить здесь свое место», – сказал Покеттино.

    Источник: BBC

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