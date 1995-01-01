Классон: «У «Краснодара» впереди еще 9 игр. Мы играем не хуже «Зенита»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал результат встречи с «Анжи» (5:0, 21-й тур РПЛ).

«После игры у всей команды было чувство облегчения, что мы наконец прервали безвыигрышную серию. Мы играли дома с «Анжи», это не самая сильная команда, поэтому мы обязательно должны были выигрывать. Наша команда почти все 90 минут играла без ошибок и контролировала мяч, поэтому победа абсолютно заслуженная. В параллельном матче «ЦСКА» сыграл с «Уфой» 2:2, потерял очки, и это позволило нам подняться выше в таблице.

Я нахожусь в списке штатных пенальтистов команды, но иду под втором номером после Ари. Посколько Ари сейчас травмирован, соответственно я стал первым. Я всегда готов пробить пенальти, с этим никогда не возникает проблем.

Я не думаю, что есть смысл говорить о том, выбыл ли «Краснодар» из чемпионской гонки. У нас впереди еще 9 игр, мы играем не хуже «Зенита». К тому же нам предстоит встреча с «Зенитом», очень важно обыгрывать их дома. Эта игра может изменить многое, но для этого необходимо показать хороший результат в оставшихся матчах. Мы должны относиться к любому матчу как к финальному.

Мы не ставим задачу стать чемпионами. Задача нашей команды – качественно провести все игры. Уровень «Краснодара» соответствует чемпионскому, но ещe рано говорить о первом месте, впереди много работы», – сказал Классон.