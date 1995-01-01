6 тысяч болельщиков собрались на площади во Флоренции, чтобы поздравить Батистуту с 50-летием

Шесть тысяч болельщиков «Фиорентины» собрались на площади Пьяцца делла Синьора во Флоренции, сообщает Fiorentina Uno.

Болельщики поздравили с 50-м днем рождения Габриэля Батистуту, бывшего нападающего клуба и сборной Аргентины.

Форвард выступал за клуб с 1991-го по 2000-й год и забил 168 мячей в 269-ти играх. В составе команды он выиграл Серию B, Кубок и Суперкубок Италии. Лучший футболист Аргентины-1995 включен в список ФИФА 100.

Ранее представители клуба подарили Батистуте игровую футболку с 50-м номером.