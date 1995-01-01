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    6 тысяч болельщиков собрались на площади во Флоренции, чтобы поздравить Батистуту с 50-летием

    Шесть тысяч болельщиков «Фиорентины» собрались на площади Пьяцца делла Синьора во Флоренции, сообщает Fiorentina Uno.

    Болельщики поздравили с 50-м днем рождения Габриэля Батистуту, бывшего нападающего клуба и сборной Аргентины.

    Форвард выступал за клуб с 1991-го по 2000-й год и забил 168 мячей в 269-ти играх. В составе команды он выиграл Серию B, Кубок и Суперкубок Италии. Лучший футболист Аргентины-1995 включен в список ФИФА 100.

    Ранее представители клуба подарили Батистуте игровую футболку с 50-м номером.

    Источник: Fiorentina Uno

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +474

      policepnz 4 минуты назад

      БАТИ ГОООЛ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4721

      mihail200606 33 минуты назад

      Помнится когда он перешёл в рому в 2000, помоему, они его иудой считали..
      Но на самом деле молодцы, что помнят и поздравили..

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