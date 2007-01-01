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    «Ахмат» может подать апелляцию на удаление Семенова в игре со «Спартаком»

    «Ахмат» завтра обсудит вопрос о подаче апелляции по поводу удаления защитника Андрея Семeнова в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3). Об этом рассказал генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.

    Футболист был удален на 64-й минуте встречи за вторую желтую карточку, полученную за нарушение на нападающем красно-белых Георгии Мелкадзе.

    «Игра со «Спартаком» закончилась, результат на табло. Что касается подачи апелляции на отмену второй жeлтой карточки Семeнова, то мы ещe не решили. Ещe посмотрим, посоветуемся с юристом. В понедельник решим этот вопрос. Главное, мы довольны игрой команды. Как мы выглядели в том матче, нам понравилось», – сказал Айдамиров.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:31
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1898

      paracetamol 1 час назад

      У наших судей сенокос. Горячие деньки для левых премиальных! Мрскалев, Хапочкин, это только самые выдающиеся!

      1
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      Рейтинг: +343

      ramos6548 2 часа назад

      Ахаха, Ахмат ведет себя смешно! Спартак победил по делу а у Семенова видимо звездочка на фоне победы над Казахстаном.

      1
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      Рейтинг: +16232

      oyabun 2 часа назад

      Ребята не ставьте себя в глупое положение. Обе желтые карточки были показаны Семенову абсолютно заслуженно. В этом сходятся все футбольные аналитики. Никаких сомнений. Я еще понимаю, если бы вы обратили внимание на неудаление за второй грубый фол Боккетти. Ахмат показал хорошую игру. Так не порьте о себе впечатление.

      1
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      Рейтинг: +1147

      x-x-x-x-x > oyabun 2 часа назад

      Так вот каа раз сам сказал в чем причина не признания второй карточки. Это если не наказали Бокетти значит и ьут нет карточки так как фол Бокетти был грубее. Семенов помешал но не коснулся. А Бокетти ударил по ноге.

      2
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      Рейтинг: +3774

      серега кашин > oyabun 1 час назад

      его за один бы такой фол в европе бы удалили и еще бы пару матчей дали

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