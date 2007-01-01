«Ахмат» может подать апелляцию на удаление Семенова в игре со «Спартаком»

«Ахмат» завтра обсудит вопрос о подаче апелляции по поводу удаления защитника Андрея Семeнова в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3). Об этом рассказал генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.

Футболист был удален на 64-й минуте встречи за вторую желтую карточку, полученную за нарушение на нападающем красно-белых Георгии Мелкадзе.

«Игра со «Спартаком» закончилась, результат на табло. Что касается подачи апелляции на отмену второй жeлтой карточки Семeнова, то мы ещe не решили. Ещe посмотрим, посоветуемся с юристом. В понедельник решим этот вопрос. Главное, мы довольны игрой команды. Как мы выглядели в том матче, нам понравилось», – сказал Айдамиров.