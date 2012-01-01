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    Покеттино: «Нельзя сравнивать «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», который находится на совершенно другом уровне»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино перед матчем 32-го тура АПЛ с «Ливерпулем» рассказал об отличиях лондонской команды от мерсисайдцев.

    «Вы не можете сравнивать [«Ливерпуль» и «Тоттенхэм»].

    Когда он [Клопп] пришел в «Ливерпуль», речь шла лишь о том, чтобы попытаться создать команду, способную конкурировать и быть реальным соперником для других команд.

    Наша философия совершенно другая, и мы не можем сравнивать наши два проекта. Они находятся на совершенно другом уровне.

    В последние два трансферных окна мы не можем подписать ни одного игрока, как будто на нас наложили запрет, как это сейчас случается с некоторыми клубами!

    Мы сосредоточены на разных вещах, поэтому мы разные. И мы должны фокусироваться на работе по-разному, но всегда быть конкурентоспособными, так как футбол – это самая важная вещь в данной компании.

    У «Ливерпуля» невероятный состав [они сражаются за чемпионский титул]. Это команда, которая с каждым сезоном добавляла больше качества. Поэтому вполне нормально, что «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» были построены, чтобы выигрывать и быть реальными соперниками», – сказал Покеттино.

    • Встреча «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» состоится сегодня и начнется в 18:30 по московскому времени.
    • После 31-го тура красные занимают второе место в турнирной таблице и опережают идущих следом лондонцев на 15 очков.

    Источник: Sky Sports

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