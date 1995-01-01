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    После матча с «Уотфордом» Сульшер обвинил журналиста в неуважении к сопернику «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер резко отреагировал на вопрос журналиста после победы над «Уотфордом» (2:1) в матче 32-го тура АПЛ.

    На послематчевой пресс-конференции норвежского специалиста спросили, должен ли «МЮ» выступать лучше против такой команды, как «Уотфорд».

    «Что вы имеете в виду, говоря «против такой команды, как Уотфорд»? «Уотфорд» – хорошая команда. Она сыграет в полуфинале Кубка Англии, а в ее составе есть несколько очень хороших игроков. Они тоже умеют хорошо противостоять сопернику.

    Я думаю, владение мячом было 50 на 50. Статистика тоже была стабильной. Возможно, у них было больше ударов, чем у нас. Я не думаю, что вы проявляете к «Уотфорду» искреннее уважение, потому что это хорошая команда. Вместе с «Вулверхэмптоном» это лучшая команда за пределами первой шестерки», – сказал Сульшер.

    Источник: Tribalfootball

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    Сегодня, 14:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: +440

      AHTUNGBOL 59 минут назад

      Сульшер подписал контракт и стал вести себя как матёрый тренер, а до подписания себе такого не позволял...

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