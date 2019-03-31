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    В матче юношеского «Спартака» голкипер начал праздновать отбитый пенальти, а мяч в это время опустился в ворота

    Курьезный момент случился в серии пенальти в финале турнира Future Champions между юношескими командами (2002 года рождения) «Спартака» и южноафриканского «Орландо Пайратс».

    Голкипер «Орландо Пайретс» отбил высоко вверх один из ударов с 11-метровой отметки, после чего вскочил и стал праздновать. А в это время мяч опустился вниз, ударился о землю и залетел в ворота.

    Несмотря на ошибку вратаря, «Орландо Пайретс» победил в серии пенальти со счетом 8:7.

    Юноши «Спартака» забили очень смешной пенальти. Вратарь отбил, ушел с ворот, а мяч в них залетел

    Источник: YouTube-канал «Академии «Спартака»

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    31.03.2019 13:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 31 марта 2019, 17:14

      Кстати, очень частая ошибка вратарей.

      0
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 31 марта 2019, 16:11

      Дибил

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 31 марта 2019, 14:50

      Кра-со- та !!!

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