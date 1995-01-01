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    Дзюба, Азмун, Дриусси – в атаке «Зенита» на игру с «Оренбургом»

    «Зенит» и «Оренбург» назвали стартовые составы на игру 21-го тура РПЛ.

    «Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Ригони, Дриусси, Дзюба, Азмун.

    «Оренбург»: Фролов, Малых, Терехов, Ойеволе, Козлов, Бегич, Бреев, Афонин, Сутормин, Мишкич, Деспотович.

    • Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 12:42
    Комментарии31
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      Рейтинг: +13

      IURII 17 минут назад

      Забили оренбургу,ну надо же,прям неожиданно,по такой пешеходной игре зенита.

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      Рейтинг: +13

      IURII 21 минуту назад

      Просто блевать хочется,смотря игру зенита в последние годы,уже извините.

      0
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      Рейтинг: +13

      IURII 24 минуты назад

      Оборона зенита пешеходная,старики одни там играют,в атаке бревно тоже ходит,в середина поля очень слабая.

      0
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      Рейтинг: +742

      Дедуктор 27 минут назад

      Зенит поражает качеством тренерской работы. Точнее, отсутствием этого качества. Неужели клубным боссам до сих пор невдомек? Что Семак - весьма достойный человек. Но - не тренер для топовой команды. Всё таки, поставить игру от обороны гораздо сложней, чем игру в атаке первым номером. Атака Зенита сейчас хуже Спартака, ЦСКА, Локомотива, Ростова и Урала. Никого не забыл?

      0
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      Рейтинг: +565

      kazak161 34 минуты назад

      Сенсация или такая установка на этот матч?

      2
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      Рейтинг: +17064

      portero > kazak161 29 минут назад

      второй тайм покажет , чего стоит Семак и Зенит
      смысла ждать конца сезона ? сплошной слив, нет игры.

      1
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      Рейтинг: +13

      IURII 36 минут назад

      Просто провальный 1 тайм,позорищееееее...

      2
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      Рейтинг: +17064

      portero > IURII 32 минуты назад

      гений Семака.
      тренер ставит на старичков , сами типо знают как играть.

      1
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      Рейтинг: +878

      sidul1 38 минут назад

      0:1, ну не верю, конечно 3 очка Зениту отдадут. Посмотрим

      0
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      Рейтинг: +13

      IURII 39 минут назад

      Какие же бревна играют в зените,точнее ходят,Оренбург просто возит этих игрочишек в гостях.

      1
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      Рейтинг: +17064

      portero 41 минуту назад

      Дзюба главное дерево

      2
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      Рейтинг: +2575

      Агасфер 2 часа назад

      А где гений футбола ЗеБолотный??? Неужели его решили в этом проходном матче не выпускать? Ну поклоунируют на один гол престижа,а всё равно будет очередная фееерическая победа старших газёнышей над младшими.

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      Рейтинг: +2469

      BarStep > Агасфер 2 часа назад

      Клоун, а когда он выходил в старте?

      2
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