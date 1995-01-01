Дзюба, Азмун, Дриусси – в атаке «Зенита» на игру с «Оренбургом»

Забили оренбургу,ну надо же,прям неожиданно,по такой пешеходной игре зенита.
«Зенит» и «Оренбург» назвали стартовые составы на игру 21-го тура РПЛ.
«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Ригони, Дриусси, Дзюба, Азмун.
«Оренбург»: Фролов, Малых, Терехов, Ойеволе, Козлов, Бегич, Бреев, Афонин, Сутормин, Мишкич, Деспотович.
- Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.