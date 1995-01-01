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    Кварацхелия: «Локомотив» – топ-клуб с сильными игроками»

    Полузащитник «Локомотива» Хвича Кварацхелия считает москвичей топ-клубом. Такую мысль он выразил, приглашая болельщиков на первый матч 1/2 финала Кубка России против «Ростова».

    — Следующий матч с «Ростовом» уже в среду.

    — Мы — топ-клуб, у нас собраны очень хорошие игроки. Мы побеждаем, играем с любовью и в хорошем настроении. Наша задача — выход в финал. Нужно все для этого сделать. Ждем болельщиков в среду!

    • Футболист пришел в клуб зимой из грузинского «Рустави» на правах аренды.
    • Кварацхелия провел в чемпионате России два матча.
    • «Локомотив» идет в РПЛ вторым.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 10:45
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +65187

      Рубик Докоян 1 час назад

      Похоже, что у игроков РПЛ своё понимание значения топ-клуб и оно растяжимое...

      1
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      Рейтинг: +29986

      Полная Канистра 1 час назад

      я тебя умоляю плохо у тебя с ориентацией не неси бред ну нет у нас топов в нашем хозяйстве в последнее время

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +516

      Жёлто-синий 1 час назад

      Очередной бред,у локо не какой игры нету это ЛЧ потвердило

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Ray Coach 1 час назад

      Жалко что в ЛЧ это не было видно. Как клуб из более слабого дивизиона смотрелись, практически во всех играх. Чемпионат у нас для внутреннего пользования

      2
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