Кварацхелия: «Локомотив» – топ-клуб с сильными игроками»

Полузащитник «Локомотива» Хвича Кварацхелия считает москвичей топ-клубом. Такую мысль он выразил, приглашая болельщиков на первый матч 1/2 финала Кубка России против «Ростова».

— Следующий матч с «Ростовом» уже в среду.

— Мы — топ-клуб, у нас собраны очень хорошие игроки. Мы побеждаем, играем с любовью и в хорошем настроении. Наша задача — выход в финал. Нужно все для этого сделать. Ждем болельщиков в среду!