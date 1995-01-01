Кварацхелия: «Не очень доволен, как сыграл с «Динамо»

Полузащитник «Локомотива» Хвича Кварацхелия оценил свою игру в матче 21 тура РПЛ против «Динамо» (1:0). Грузин вышел на поле на 54 минуте вместо Игоря Денисова.

– Мне сказали, что выхожу на замену под нападающего, под Федора Смолова. Я должен был атаковать, держать мяч, а также помогать обороне.

– Как оценишь свою игру?

– Не очень доволен, как сыграл, но я старался и обострял. Было несколько хороших моментов. Самое главное – победа команды.