Кварацхелия: «Не очень доволен, как сыграл с «Динамо»

Полузащитник «Локомотива» Хвича Кварацхелия оценил свою игру в матче 21 тура РПЛ против «Динамо» (1:0). Грузин вышел на поле на 54 минуте вместо Игоря Денисова.
– Мне сказали, что выхожу на замену под нападающего, под Федора Смолова. Я должен был атаковать, держать мяч, а также помогать обороне.
– Как оценишь свою игру?
– Не очень доволен, как сыграл, но я старался и обострял. Было несколько хороших моментов. Самое главное – победа команды.
- Игра в Химках стала для Кварацхелии второй в РПЛ.
- Футболист пришел в клуб зимой из грузинского «Рустави» на правах аренды.
- «Локомотив» идет в РПЛ вторым.