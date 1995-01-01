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    Кварацхелия: «Не очень доволен, как сыграл с «Динамо»

    Полузащитник «Локомотива» Хвича Кварацхелия оценил свою игру в матче 21 тура РПЛ против «Динамо» (1:0). Грузин вышел на поле на 54 минуте вместо Игоря Денисова.

    – Мне сказали, что выхожу на замену под нападающего, под Федора Смолова. Я должен был атаковать, держать мяч, а также помогать обороне.

    – Как оценишь свою игру?

    – Не очень доволен, как сыграл, но я старался и обострял. Было несколько хороших моментов. Самое главное – победа команды.

    • Игра в Химках стала для Кварацхелии второй в РПЛ.
    • Футболист пришел в клуб зимой из грузинского «Рустави» на правах аренды.
    • «Локомотив» идет в РПЛ вторым.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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