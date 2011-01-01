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    Зидан – о будущем Бэйла: «Посмотрим в конце сезона. Это не значит, что что-то обязательно изменится»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Гарета Бэйла из клуба.

    «Гарет – важный член команды. Мы знаем, что он сделал здесь, особенно в финалах Лиги чемпионов. Никто не отнимет того, что он сделал. Мы знаем, что он может многое дать команде, и мы рассчитываем на него.

    Мы собираемся отыграть эти десять игр [оставшиеся игры сезона] и потом посмотрим. Это не значит, что после этого что-то обязательно изменится», – сказал Зидан.

    • По информации AS, «Реал» собирается продать футболиста.
    • В текущем сезоне Примеры Бэйл сыграл в 22 матчах, забил восемь голов и отдал два ассиста.

    Источник: Sky Sports

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