Зидан – о будущем Бэйла: «Посмотрим в конце сезона. Это не значит, что что-то обязательно изменится»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Гарета Бэйла из клуба.
«Гарет – важный член команды. Мы знаем, что он сделал здесь, особенно в финалах Лиги чемпионов. Никто не отнимет того, что он сделал. Мы знаем, что он может многое дать команде, и мы рассчитываем на него.
Мы собираемся отыграть эти десять игр [оставшиеся игры сезона] и потом посмотрим. Это не значит, что после этого что-то обязательно изменится», – сказал Зидан.
- По информации AS, «Реал» собирается продать футболиста.
- В текущем сезоне Примеры Бэйл сыграл в 22 матчах, забил восемь голов и отдал два ассиста.