Сульшер: «Если сможем набрать 15 очков, то будем в топ-3»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 32-го тура АПЛ против «Уотфорда» (2:1).
«Уотфорд» хорошо начал матч, мы изо всех сил пытались справиться с их темпом.
Мы отлично оборонялись, и примерно через 20 минут я почувствовал себя комфортнее. Это было больше похоже на ничью, но мы взяли три очка.
Это было начало оставшейся части сезона для нас. Если мы сможем набрать 15 очков, то будем в топ-3», – сказал Сульшер.
- Сейчас «МЮ» занимает четвертое место с 61 очком.
- У «Тоттенхэма», который идет третьим, столько же очков и игра в запасе.
- «МЮ» осталось сыграть пять игр до конца чемпионата.