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    Сульшер: «Если сможем набрать 15 очков, то будем в топ-3»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 32-го тура АПЛ против «Уотфорда» (2:1).

    «Уотфорд» хорошо начал матч, мы изо всех сил пытались справиться с их темпом.

    Мы отлично оборонялись, и примерно через 20 минут я почувствовал себя комфортнее. Это было больше похоже на ничью, но мы взяли три очка.

    Это было начало оставшейся части сезона для нас. Если мы сможем набрать 15 очков, то будем в топ-3», – сказал Сульшер.

    • Сейчас «МЮ» занимает четвертое место с 61 очком.
    • У «Тоттенхэма», который идет третьим, столько же очков и игра в запасе.
    • «МЮ» осталось сыграть пять игр до конца чемпионата.

    Источник: BBC

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    30.03.2019 23:28
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