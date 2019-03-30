Сульшер: «Если сможем набрать 15 очков, то будем в топ-3»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 32-го тура АПЛ против «Уотфорда» (2:1).

«Уотфорд» хорошо начал матч, мы изо всех сил пытались справиться с их темпом.

Мы отлично оборонялись, и примерно через 20 минут я почувствовал себя комфортнее. Это было больше похоже на ничью, но мы взяли три очка.

Это было начало оставшейся части сезона для нас. Если мы сможем набрать 15 очков, то будем в топ-3», – сказал Сульшер.