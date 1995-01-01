Сульшер: «Уотфорд» сделал матч сложным. Казалось, что мы все еще на каникулах»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 32-го тура АПЛ против «Уотфорда» (2:1).

«Последние пять минут были очень нервными. «Уотфорд» сделал матч сложным для нас. Казалось, что мы все еще на каникулах или на перерыве на матчи сборных.

Вы не можете хорошо играть в каждом матче и набирать очки, которые заслуживаете. Обе команды считают, что заслуживают набрать очки.

Когда я выигрывал трофеи здесь, мы не играли хорошо в каждом матче. Сегодня мы выиграли, играя ниже необходимого уровня. Это был матч против хороший команды, мы должны признать это», – сказал Сульшер.

«МЮ» занимает четвертую строчку в турнирной таблице.