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    Сульшер: «Уотфорд» сделал матч сложным. Казалось, что мы все еще на каникулах»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 32-го тура АПЛ против «Уотфорда» (2:1).

    «Последние пять минут были очень нервными. «Уотфорд» сделал матч сложным для нас. Казалось, что мы все еще на каникулах или на перерыве на матчи сборных.

    Вы не можете хорошо играть в каждом матче и набирать очки, которые заслуживаете. Обе команды считают, что заслуживают набрать очки.

    Когда я выигрывал трофеи здесь, мы не играли хорошо в каждом матче. Сегодня мы выиграли, играя ниже необходимого уровня. Это был матч против хороший команды, мы должны признать это», – сказал Сульшер.

    «МЮ» занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

    Источник: BBC

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