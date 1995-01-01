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    Шоу – после игры с «Уотфордом»: «МЮ» играл ужасно во втором тайме, нам повезло с результатом»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал результат матча 32-го тура АПЛ против «Уотфорда» (2:1).

    «Мы усложнили все тем, как мы играли. Временами мы не показывали лучшую форму. Во втором тайме мы играли ужасно, нам повезло с результатом. Самое важное – три очка.

    У нас было несколько моментов, которыми мы не воспользовались. Мы должны собраться и сконцентрироваться на «Вулверхэмптоне». Мы хотим победить.

    Мы чувствуем себя хорошо и уверенно с Сульшером. Мы хотим работать с ним в последующие годы», – сказал Шоу.

    «МЮ» с 61 очком занимает четвертое место в таблице.

    Источник: BBC

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