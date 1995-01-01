Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал результат матча 32-го тура АПЛ против «Уотфорда» (2:1).

«Мы усложнили все тем, как мы играли. Временами мы не показывали лучшую форму. Во втором тайме мы играли ужасно, нам повезло с результатом. Самое важное – три очка.

У нас было несколько моментов, которыми мы не воспользовались. Мы должны собраться и сконцентрироваться на «Вулверхэмптоне». Мы хотим победить.

Мы чувствуем себя хорошо и уверенно с Сульшером. Мы хотим работать с ним в последующие годы», – сказал Шоу.

«МЮ» с 61 очком занимает четвертое место в таблице.