Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:1).

«У нас все игры эмоциональные, эта — не исключение. В Грозном всегда болеют громко, гонят свою команду вперед. Поэтому мы ожидали, что будет непросто. Матч получился нервным с обеих сторон. Были технические ошибки и позиционные. Довольны тем, что выиграли и набрали три очка. Ошибки были связаны с чрезмерным волнением. Будем учиться их исправлять и больше не повторять», – сказал Кононов.