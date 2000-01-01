вы чё на свидание первый раз пришли и заволновались ? это что то новое и не аргумент
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:1).
«У нас все игры эмоциональные, эта — не исключение. В Грозном всегда болеют громко, гонят свою команду вперед. Поэтому мы ожидали, что будет непросто. Матч получился нервным с обеих сторон. Были технические ошибки и позиционные. Довольны тем, что выиграли и набрали три очка. Ошибки были связаны с чрезмерным волнением. Будем учиться их исправлять и больше не повторять», – сказал Кононов.
- «Спартак» с 36 очками занимает третье место в таблице.
- «Ахмат» с 27 очками идет девятым.