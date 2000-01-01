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    Кононов – после матча с «Ахматом»: «Были технические и позиционные ошибки. Они связаны с волнением»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:1).

    «У нас все игры эмоциональные, эта — не исключение. В Грозном всегда болеют громко, гонят свою команду вперед. Поэтому мы ожидали, что будет непросто. Матч получился нервным с обеих сторон. Были технические ошибки и позиционные. Довольны тем, что выиграли и набрали три очка. Ошибки были связаны с чрезмерным волнением. Будем учиться их исправлять и больше не повторять», – сказал Кононов.

    • «Спартак» с 36 очками занимает третье место в таблице.
    • «Ахмат» с 27 очками идет девятым.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +29951

      Полная Канистра 26 минут назад

      вы чё на свидание первый раз пришли и заволновались ? это что то новое и не аргумент

      4
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      Рейтинг: +16198

      oyabun 38 минут назад

      Какое в ж..у волнение? Вы что, против Барселоны в финале ЛЧ играли? Обязаны были на мастерстве спокойно выигрывать, а в итоге.. ну все видели. Брака просто океан, простые пасы друг другу отдать не могут, прессинга нет, в штрафную всех пропускают чуть ли не с приглашением, заходите гости дорогие и бейте, Саша выручит. Чем занимались две недели перерыва непонятно

      5
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      Рейтинг: +685

      Spartak №1 > oyabun 35 минут назад

      центр поля проиграли вчистую... и еще почему Комбаров в основе при живом и здоровом Айртоне?? небось от волнения

      5
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      Рейтинг: +5247

      derrik2000 > oyabun 33 минуты назад

      Про Барселону опередил мальца. ))

      4
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      Рейтинг: +12396

      DVOK68 > oyabun 33 минуты назад

      Уроды.Такое впечатление что впервые увидели друг друга и мяч,пару недель назад.
      Ужасное зрелище.Другой соперник,не Ахмат,наказал бы нас обязательно.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +16198

      oyabun > Spartak №1 31 минуту назад

      Да, это было странно. Комбарову давно уже не место на поле в составе команды, лучше бы уж кого из молодых наигрывали

      3
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      Рейтинг: +5247

      derrik2000 > Spartak №1 29 минут назад

      Не могу влезть в мысли Кононова, но думаю, что он всем, в т. ч. Федуну, ещё раз показывает, что место сейчас Комбарова, увы, даже не на скамейке запасных. Не смотря на то, что в том, "золотом" сезоне его вклад в ТУ победу был очень большой. Все уходят рано или поздно. Но лучше уходить из Спартака вовремя: очень уж команда у всех без исключения на виду.

      2
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      Рейтинг: +98

      alexeyyankin777 42 минуты назад

      Вперёд "Спартак" !

      1
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      Рейтинг: +12396

      DVOK68 42 минуты назад

      Ну а что ещё может сказать официальное лицо,главный тренер,да ещё прилюдно...
      Не сомневаюсь что игрокам он сказал другое,так как содержание игры было херовое.
      Работай Конан,работай,пока есть для этого возможность.

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