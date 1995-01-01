Хохлов: «Откуда я знаю, почему «Динамо» не забивает?»

надо присесть..
немного подождать..
если ничего не получится....((
сьесть чего-нибудь и..
-БЕЖАТЬ ДАЛЬШЕ!!
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Не знаю...почему-то я за Хохлова...
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов дал комментарий после матча 21-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Его команда проиграла в этой встрече со счетом 0:1.
– Почему в итоге поражение?
– Потому что мы не забиваем, вот и все. Футбол – это голы. Чтобы выигрывать, нужно использовать моменты и забивать
– В чем причина того, что не забиваете? Мастерства не хватает?
– Откуда я знаю, в чем причина? На тренировках мы все это отрабатываем. У нас есть моменты, мы создаем с тех комбинаций, которые отрабатываем. Но финальную точку, к сожалению, не получается поставить.
- «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице.
- Бело-голубые опережают «Урал», который находится в зоне стыковых матчей, по дополнительным показателям.