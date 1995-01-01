Хохлов: «Откуда я знаю, почему «Динамо» не забивает?»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов дал комментарий после матча 21-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Его команда проиграла в этой встрече со счетом 0:1.

– Почему в итоге поражение?

– Потому что мы не забиваем, вот и все. Футбол – это голы. Чтобы выигрывать, нужно использовать моменты и забивать

– В чем причина того, что не забиваете? Мастерства не хватает?

– Откуда я знаю, в чем причина? На тренировках мы все это отрабатываем. У нас есть моменты, мы создаем с тех комбинаций, которые отрабатываем. Но финальную точку, к сожалению, не получается поставить.