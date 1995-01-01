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    Хохлов: «Откуда я знаю, почему «Динамо» не забивает?»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов дал комментарий после матча 21-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Его команда проиграла в этой встрече со счетом 0:1.

    – Почему в итоге поражение?

    – Потому что мы не забиваем, вот и все. Футбол – это голы. Чтобы выигрывать, нужно использовать моменты и забивать

    – В чем причина того, что не забиваете? Мастерства не хватает?

    – Откуда я знаю, в чем причина? На тренировках мы все это отрабатываем. У нас есть моменты, мы создаем с тех комбинаций, которые отрабатываем. Но финальную точку, к сожалению, не получается поставить.

    • «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице.
    • Бело-голубые опережают «Урал», который находится в зоне стыковых матчей, по дополнительным показателям.

    Источник: «Матч Премьер»

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    Сегодня, 17:32
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +12536

      shinnik 3 минуты назад

      надо присесть..
      немного подождать..
      если ничего не получится....((
      сьесть чего-нибудь и..
      -БЕЖАТЬ ДАЛЬШЕ!!
      -------
      Не знаю...почему-то я за Хохлова...

      0
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      Рейтинг: +4619

      KLIM777 13 минут назад

      косые потому что

      0
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      Рейтинг: +160

      Burtaze 27 минут назад

      я знаю...почему динамо не забивает...но хохлову не скажу...выходит он свой гонорар не отрабатывает...третье поражение к ряду ....

      0
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      Рейтинг: +1181

      InterMilLano1908 28 минут назад

      Зато мы знаем что ты никакущий тренер

      0
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