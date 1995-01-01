Семин: «Локомотив» будет бороться за чемпионство до последнего»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился наблюдениями после гостевого матча 21-го тура РПЛ с «Динамо». Железнодорожники победили в этой встрече со счетом 1:0 благодаря голу Антона Миранчука с пенальти.

«Матч был сложным. Потому что был большой перерыв, взаимодействия в какой-то мере были нарушены. Мы показали характер, несмотря на неоднозначное физическое состояние, выждали момент, а потом хорошо сыграли в обороне на результат. Такие матчи дорогого стоят.

Амбиции? Мы пока не сдали чемпионские полномочия – будем бороться до последнего», – сказал Семин.