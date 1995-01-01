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    Семин: «Локомотив» будет бороться за чемпионство до последнего»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился наблюдениями после гостевого матча 21-го тура РПЛ с «Динамо». Железнодорожники победили в этой встрече со счетом 1:0 благодаря голу Антона Миранчука с пенальти.

    «Матч был сложным. Потому что был большой перерыв, взаимодействия в какой-то мере были нарушены. Мы показали характер, несмотря на неоднозначное физическое состояние, выждали момент, а потом хорошо сыграли в обороне на результат. Такие матчи дорогого стоят.

    Амбиции? Мы пока не сдали чемпионские полномочия – будем бороться до последнего», – сказал Семин.

    • «Локомотив» не проигрывает пять матчей подряд.
    • Благодаря этой победе команда Юрия Семина вышла на второе место, опередив ЦСКА. Армейцы проведут свою игру завтра.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +12537

      shinnik 52 минуты назад

      до последнего платёжеспособного пассажира РЖД..
      мало их,с.ка осталось..(

      1
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    • ...
      Рейтинг: +448

      Genz 57 минут назад

      У зенита забивает только Азмун
      Всё там шатко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6080

      parevg 1 час назад

      Правильно, осталось 9 игр, а там, кто знает, может и станете чемпионами второй год подряд.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +103

      Shotlandets86 1 час назад

      С такой игрой, как сегодня, вряд ли.

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