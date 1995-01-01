Батистута – об Игуаине: «Его уважают во всем мире, но не в Аргентине»

Помню его еще по реалу и каждый матч с барсой это было убогое зрелище от иудаина
Экс-форвард сборной Аргентины Габриэль Батистута высказался об отношении общественности к нападающему «Челси» Гонсало Игуаину.
«Игуаин – великий футболист. Его уважают во всем мире, но не в Аргентине. На родине люди помнят его из-за нескольких промахов, а не из-за сотни забитых голов», – сказал Батистута.
- На этой неделе Игуаин объявил о прекращении выступлений за сборную Аргентины.
- В составе национальной команды он сыграл 75 матчей и забил 31 гол.
- На клубном уровне 31-летний Игуаин выступал за «Ривер Плейт», «Реал», «Наполи», «Ювентус» и «Милан». Сейчас на правах аренды защищает цвета «Челси».