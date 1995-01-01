Батистута – об Игуаине: «Его уважают во всем мире, но не в Аргентине»

Экс-форвард сборной Аргентины Габриэль Батистута высказался об отношении общественности к нападающему «Челси» Гонсало Игуаину.

«Игуаин – великий футболист. Его уважают во всем мире, но не в Аргентине. На родине люди помнят его из-за нескольких промахов, а не из-за сотни забитых голов», – сказал Батистута.