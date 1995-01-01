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    Батистута – об Игуаине: «Его уважают во всем мире, но не в Аргентине»

    Экс-форвард сборной Аргентины Габриэль Батистута высказался об отношении общественности к нападающему «Челси» Гонсало Игуаину.

    «Игуаин – великий футболист. Его уважают во всем мире, но не в Аргентине. На родине люди помнят его из-за нескольких промахов, а не из-за сотни забитых голов», – сказал Батистута.

    • На этой неделе Игуаин объявил о прекращении выступлений за сборную Аргентины.
    • В составе национальной команды он сыграл 75 матчей и забил 31 гол.
    • На клубном уровне 31-летний Игуаин выступал за «Ривер Плейт», «Реал», «Наполи», «Ювентус» и «Милан». Сейчас на правах аренды защищает цвета «Челси».

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1177

      InterMilLano1908 34 минуты назад

      Помню его еще по реалу и каждый матч с барсой это было убогое зрелище от иудаина

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