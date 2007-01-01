Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    «Атлетико» готов платить Облаку 10 миллионов в год

    «Атлетико» сделает все возможное для продления контракта с вратарем Яном Облаком, сообщает Telemadrid.

    По информации источника, главный тренер мадридской команды Диего Симеоне хочет любой ценой сохранить словенца.

    В связи с этим клуб готов увеличить зарплату 26-летнего голкипера до 10 миллионов евро за сезон. Стороны могут заключить соглашение до 2024 года.

    • Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года.
    • В текущем сезоне он пропустил 30 голов в 37 матчах.
    • Действующий контракт между клубом и футболистом истекает в 2021 году.

    Источник: Telemadrid

    Первый независимый некоммерческий канал Испании и пятый по величине в стране. Вещает с мая 1989 года

     

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru