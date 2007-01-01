«Атлетико» готов платить Облаку 10 миллионов в год

«Атлетико» сделает все возможное для продления контракта с вратарем Яном Облаком, сообщает Telemadrid.
По информации источника, главный тренер мадридской команды Диего Симеоне хочет любой ценой сохранить словенца.
В связи с этим клуб готов увеличить зарплату 26-летнего голкипера до 10 миллионов евро за сезон. Стороны могут заключить соглашение до 2024 года.
- Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года.
- В текущем сезоне он пропустил 30 голов в 37 матчах.
- Действующий контракт между клубом и футболистом истекает в 2021 году.
Источник: Telemadrid
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