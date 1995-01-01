Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    Маммана не включил «Спартак» в число претендентов на чемпионство

    Защитник «Зенита» Эмануль Маммана назвал конкурентов петербургской команды в борьбе за чемпионский титул. Аргентинский футболист выразил мнение, что «Спартак» в этом сезоне не сможет побороться за первое место.

    – Главный соперник «Зенита» в борьбе за чемпионство?

    – Думаю, у нас много конкурентов. Да, вырвались вперед, но все преследователи недалеко, и каждый из них может стать еще ближе, так что нам нужно сосредоточиться на своей игре и не терять очки, а только набирать. Соперников у нас достаточно, но все в наших руках.

    – И все же – кто из них опаснее всего?

    – «Краснодар» – очень хорошая команда, у «Локомотива» тоже сильный и сыгранный состав, в ЦСКА много талантливой молодежи. Пожалуй, внимательнее всего нужно быть именно с этими тремя клубами.

    – А «Спартак»?

    – Он играет неплохо, но находится не в такой хорошей форме, как мы и те, кого я назвал.

    • «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ по итогам 20-ти туров.
    • «Спартак» занимает пятое место, отставая от петербуржцев на восемь очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:24
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru