Маммана не включил «Спартак» в число претендентов на чемпионство

Защитник «Зенита» Эмануль Маммана назвал конкурентов петербургской команды в борьбе за чемпионский титул. Аргентинский футболист выразил мнение, что «Спартак» в этом сезоне не сможет побороться за первое место.

– Главный соперник «Зенита» в борьбе за чемпионство?

– Думаю, у нас много конкурентов. Да, вырвались вперед, но все преследователи недалеко, и каждый из них может стать еще ближе, так что нам нужно сосредоточиться на своей игре и не терять очки, а только набирать. Соперников у нас достаточно, но все в наших руках.

– И все же – кто из них опаснее всего?

– «Краснодар» – очень хорошая команда, у «Локомотива» тоже сильный и сыгранный состав, в ЦСКА много талантливой молодежи. Пожалуй, внимательнее всего нужно быть именно с этими тремя клубами.

– А «Спартак»?

– Он играет неплохо, но находится не в такой хорошей форме, как мы и те, кого я назвал.