Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    Дзюба – о вратарях «Зенита»: «Они слабенькие – Луневы, Кержаковы»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пообщался на тренировке с юным вратарем из Выборга Арсением Алексеевым.

    30-летний форвард пошутил по поводу голкиперов петербургской команды – Андрея Лунева и Михаила Кержакова.

    «Ты вратарем у нас будешь! Давай, чтобы вместо Акинфеева пришел и начал играть у нас, а то видел, какие все вратари у нас слабенькие — Луневы, Кержаковы…» – сказал Дзюба.

    • В этом сезоне Лунев провел за «Зенит» 23 матча, в которых пропустил 34 гола.
    • На счету Кержакова четыре пропущенных мяча в трех играх.

    Источник: 47-й канал

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:14
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1011

      petrucho-spb 15 минут назад

      23 игры 34 гола,это много!!А он прав. Ну тут и без обороны не обошлось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2336

      yorgenbarenz 52 минуты назад

      Да и Дзюба ненамного лучше в рамке стоит.Ему ещё работать и работать,чтобы достойно сменить в сборной Акинфеева. И с нападением Артемию надо завязывать.Зачем распыляешься?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Реал уе не тот. 1 час назад

      И напы - Болотные Дзюбеньки

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru