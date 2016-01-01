Дзюба – о вратарях «Зенита»: «Они слабенькие – Луневы, Кержаковы»

23 игры 34 гола,это много!!А он прав. Ну тут и без обороны не обошлось.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пообщался на тренировке с юным вратарем из Выборга Арсением Алексеевым.
30-летний форвард пошутил по поводу голкиперов петербургской команды – Андрея Лунева и Михаила Кержакова.
«Ты вратарем у нас будешь! Давай, чтобы вместо Акинфеева пришел и начал играть у нас, а то видел, какие все вратари у нас слабенькие — Луневы, Кержаковы…» – сказал Дзюба.
- В этом сезоне Лунев провел за «Зенит» 23 матча, в которых пропустил 34 гола.
- На счету Кержакова четыре пропущенных мяча в трех играх.