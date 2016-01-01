Дзюба – о вратарях «Зенита»: «Они слабенькие – Луневы, Кержаковы»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пообщался на тренировке с юным вратарем из Выборга Арсением Алексеевым.

30-летний форвард пошутил по поводу голкиперов петербургской команды – Андрея Лунева и Михаила Кержакова.

«Ты вратарем у нас будешь! Давай, чтобы вместо Акинфеева пришел и начал играть у нас, а то видел, какие все вратари у нас слабенькие — Луневы, Кержаковы…» – сказал Дзюба.