В РПЛ объяснили, почему «Матч ТВ» не покажет игру «Спартак» – ЦСКА

Все топовые матчи РПЛ "МАТЧ ТВ" должен показывать, а если нет то зачем вообще он нужен. Они скорее покажут матч Енисея с Уфой который соберет у экранов в два раза меньше зрителей чем на стадионе. Это просто огромнейший плюс для развития платформы телеканала.
Пресс-служба Премьер-лиги объяснила, почему матч 22-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА не будет транслироваться на федеральном телеканале.
Ранее стало известно, что «Матч ТВ» не покажет игру московских команд.
«Согласно заключенному соглашению с основным вещателем «Матч Премьер» команды поделены на две категории: А и Б. На общедоступном канале «Матч ТВ» показывают 10 игр команд А между собой, 11 А с Б – канал выбирает сам и 39 встреч – Б с Б. При этом если один матч клубов категории А был показан на федеральном канале, то ответная игра этих команд на общедоступном канале уже не транслируется. Это отвечает стратегии развития платной платформы телеканала», – сообщили в пресс-службе РПЛ.
- Матч «Спартак» – ЦСКА состоится на «Открытие Арене» 6 апреля. Начало – в 19:00 по московскому времени.
- Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, армейцы – второе.
- Игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».