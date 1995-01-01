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    В РПЛ объяснили, почему «Матч ТВ» не покажет игру «Спартак» – ЦСКА

    Пресс-служба Премьер-лиги объяснила, почему матч 22-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА не будет транслироваться на федеральном телеканале.

    Ранее стало известно, что «Матч ТВ» не покажет игру московских команд.

    «Согласно заключенному соглашению с основным вещателем «Матч Премьер» команды поделены на две категории: А и Б. На общедоступном канале «Матч ТВ» показывают 10 игр команд А между собой, 11 А с Б – канал выбирает сам и 39 встреч – Б с Б. При этом если один матч клубов категории А был показан на федеральном канале, то ответная игра этих команд на общедоступном канале уже не транслируется. Это отвечает стратегии развития платной платформы телеканала», – сообщили в пресс-службе РПЛ.

    • Матч «Спартак» – ЦСКА состоится на «Открытие Арене» 6 апреля. Начало – в 19:00 по московскому времени.
    • Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, армейцы – второе.
    • Игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 06:38
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5

      Shahob 4 минуты назад

      Все топовые матчи РПЛ "МАТЧ ТВ" должен показывать, а если нет то зачем вообще он нужен. Они скорее покажут матч Енисея с Уфой который соберет у экранов в два раза меньше зрителей чем на стадионе. Это просто огромнейший плюс для развития платформы телеканала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +663

      Mirak92 14 минут назад

      Да больно нужен ваш паленый канал)интернет широк и просторен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1544

      Fancyfall 30 минут назад

      найду где посмотреть, а на их стратегии бла-бла-бла мне наплевать (я плачу налоги)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3244

      Lester84 35 минут назад

      Да зачем что-то объяснять? И так понятно, что мудаки

      4
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    • ...
      Рейтинг: +180

      vsolon 41 минуту назад

      мудаки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +428

      AHTUNGBOL 43 минуты назад

      То, что они делают с платным вещанием, это по-европейски правильно, но не для России в её нынешнем состоянии, пир во время чумы...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1509

      все_будет_AUDI 2 часа назад

      Ваще пох.у меня все показывает ))

      2
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