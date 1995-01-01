В РПЛ объяснили, почему «Матч ТВ» не покажет игру «Спартак» – ЦСКА

Пресс-служба Премьер-лиги объяснила, почему матч 22-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА не будет транслироваться на федеральном телеканале.

Ранее стало известно, что «Матч ТВ» не покажет игру московских команд.

«Согласно заключенному соглашению с основным вещателем «Матч Премьер» команды поделены на две категории: А и Б. На общедоступном канале «Матч ТВ» показывают 10 игр команд А между собой, 11 А с Б – канал выбирает сам и 39 встреч – Б с Б. При этом если один матч клубов категории А был показан на федеральном канале, то ответная игра этих команд на общедоступном канале уже не транслируется. Это отвечает стратегии развития платной платформы телеканала», – сообщили в пресс-службе РПЛ.