Игрок «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза попал в аварию. Об этом сообщает итальянское издание ANSA.
Кьеза, управляя автомобилем, столкнулся со скутером, водитель которого упал на землю, после чего был доставлен в больницу. Сам 21-летний футболист в ДТП не пострадал.
Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «ПСЖ» и «Тоттенхэма». «Фиорентина» готова продать игрока в летнее трансферное окно за 70 миллионов евро.
- В этом сезоне Серии А Кьеза забил шесть голов и сделал семь результативных передач в 28 матчах.
- Контракт игрока сборной Италии с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2022 года.
Источник: ANSA
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