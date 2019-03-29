Игрок «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза попал в аварию. Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

Кьеза, управляя автомобилем, столкнулся со скутером, водитель которого упал на землю, после чего был доставлен в больницу. Сам 21-летний футболист в ДТП не пострадал.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «ПСЖ» и «Тоттенхэма». «Фиорентина» готова продать игрока в летнее трансферное окно за 70 миллионов евро.