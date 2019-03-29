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    Игрок «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП

    Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза попал в аварию. Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

    Кьеза, управляя автомобилем, столкнулся со скутером, водитель которого упал на землю, после чего был доставлен в больницу. Сам 21-летний футболист в ДТП не пострадал.

    Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «ПСЖ» и «Тоттенхэма». «Фиорентина» готова продать игрока в летнее трансферное окно за 70 миллионов евро.

    • В этом сезоне Серии А Кьеза забил шесть голов и сделал семь результативных передач в 28 матчах.
    • Контракт игрока сборной Италии с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: ANSA

    ANSA – ведущий провайдер в Италии. Некоммерческий кооператив, членами и владельцами которого являются 36 ведущих новостных организаций Италии. Его миссия – распространение честных и объективных новостей.

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