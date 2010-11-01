Месси считает, что забил свой лучший гол в карьере «Реалу» в ЛЧ в 2011 году

Ведущие аргенинского радио 947FMRadio попросили нападающего «Барселоны» Лионеля Месси назвать лучший гол в карьере.
Футболист считает лучшим гол «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов в сезоне-2010/11. В голосовании болельщиков «Барселоны» этот мяч занял третье место. Лучшим голом Месси они выбрали мяч в ворота «Хетафе» в 2007 году.
Гол Месси «Реалу»:
En tercera posición...— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 28 марта 2019 г.
Con 4.198 votos...
Leo #Messi Real Madrid#BarçaBestGoalEver pic.twitter.com/I3LEUBIXfI