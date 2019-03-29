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    Гендиректор «Локомотива»: «Семин хочет в средней линии тонкой, комбинационной и острой игры»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался об игре полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.

    — У вас есть объяснение, почему Миранчуки в клубе выглядят очень ярко, а в сборной теряются?

    — Они оба очень техничные, мы с Палычем не раз обсуждали эту тему. В средней линии он хочет тонкой, комбинационной и острой игры.

    Антон смотрится прекрасно, но вы посмотрите за Алексеем. В его успехе я вижу некий опыт и наследие совместной игры с Ману [Фернандешем].

    На мой взгляд, в сборной Черчесов больше внимания уделяет самоотверженности, трудоспособности и ответственности. Наверное, на европейской арене по-другому и не сыграешь.

    Футбол в «Локомотиве» ребятам понятен, они с ним сроднились и живут как рыба в воде. Пойдет ли у них в сборной? Уверен.

    — Научились их различать?

    — Нет. Они меня вечно разыгрывают.

    • Алексей Миранчук в текущем сезоне РПЛ провел 20 матчей, забил два гола и отдал три голевых передачи.
    • Антон Миранчук – 18 матчей, семь голов и одну голевую передачу.

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.03.2019 23:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6071

      parevg 26 минут назад

      Им бы в нападение, хорошего, забивного форварда, вместо Феди с деревянным Эдером, и вообще было бы хорошо.

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