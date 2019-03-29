Гендиректор «Локомотива»: «Семин хочет в средней линии тонкой, комбинационной и острой игры»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался об игре полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.

— У вас есть объяснение, почему Миранчуки в клубе выглядят очень ярко, а в сборной теряются?

— Они оба очень техничные, мы с Палычем не раз обсуждали эту тему. В средней линии он хочет тонкой, комбинационной и острой игры.

Антон смотрится прекрасно, но вы посмотрите за Алексеем. В его успехе я вижу некий опыт и наследие совместной игры с Ману [Фернандешем].

На мой взгляд, в сборной Черчесов больше внимания уделяет самоотверженности, трудоспособности и ответственности. Наверное, на европейской арене по-другому и не сыграешь.

Футбол в «Локомотиве» ребятам понятен, они с ним сроднились и живут как рыба в воде. Пойдет ли у них в сборной? Уверен.

— Научились их различать?

— Нет. Они меня вечно разыгрывают.