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    «Локомотив» обязан выкупить Крыховяка у «ПСЖ» по условиям контракта

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о ситуации с контрактом полузащитника Гжегожа Крыховяка.

    • Футболиста арендовали у «ПСЖ» летом 2018 года.
    • Соглашение рассчитано на один год.
    • По словам Кикнадзе, «Локомотив» обязан выкупить футболиста у «ПСЖ» по условиям контракта.

    «В контракте у Гжегожа есть пункт об обязательном выкупе игрока в случае проведения им определенного количества матчей. Он это количество матчей уже провел. Поэтому сейчас ведется работа по выполнению условий контракта. Деньги на этот контракт у нас есть», – сказал Кикнадзе.

    Крыховяк провел 27 матчей за «Локомотив», забил один мяч и отдал четыре голевых передачи.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 22:57
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +11859

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      Неужели могут быть сомнения???....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +448

      Genz 36 минут назад

      Если локомотив попадает в лч, так и крыховяк будет нужен

      0
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