«Локомотив» обязан выкупить Крыховяка у «ПСЖ» по условиям контракта

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о ситуации с контрактом полузащитника Гжегожа Крыховяка.

Футболиста арендовали у «ПСЖ» летом 2018 года.

Соглашение рассчитано на один год.

По словам Кикнадзе, «Локомотив» обязан выкупить футболиста у «ПСЖ» по условиям контракта.

«В контракте у Гжегожа есть пункт об обязательном выкупе игрока в случае проведения им определенного количества матчей. Он это количество матчей уже провел. Поэтому сейчас ведется работа по выполнению условий контракта. Деньги на этот контракт у нас есть», – сказал Кикнадзе.

Крыховяк провел 27 матчей за «Локомотив», забил один мяч и отдал четыре голевых передачи.