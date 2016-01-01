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    Божович - о поражении от «Арсенала»: «Мы плохо начали матч. Как начинаешь игру, так и заканчиваешь»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:1).

    «Трудно сказать, что произошло. Мы плохо начали игру и плохо провели первый тайм. Как это часто бывает, как начинаешь игру, так и заканчиваешь. Мы не смогли навязать игру, не получались атаки по флангу, не могли организовать подходы. Денисов был травмирован до это, плюс находился не в самых лучших физических кондициях, мы хотели выпустить более свежего игрока», – сказал Божович.

    • «Крылья Советов» с 24 очками занимают 11-е место в таблице.
    • «Арсенал» с 30 очком идет шестым.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +64768

      Рубик Докоян 14 минут назад

      Да по всякому бывает. Начинают 0:2 или 0:3, а потом сравнивают счёт или выигрывают матч.

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