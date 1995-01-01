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    Sky Sports: Рэшфорд хочет продлить контракт с «МЮ» после утверждения Сульшера главным тренером

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфород готов продлить контракт с клубом. На решение футболиста повлияло утверждение Уле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера «МЮ», сообщает Sky Sports.

    По информации источника, при Жозе Моуринью Рэшфорд думал об уходе из клуба, но с приходом Сульшера изменил решение. Текущий контракт футболиста действует до 2020 года.

    • В текущем сезоне АПЛ Рэшфорд сыграл в 26 матчах, забил девять голов и отдал шесть ассистов.
    • 28 марта «МЮ» заключил контракт с Сульшером, рассчитанный на три сезона.
    • Сульшер возглавлял клуб с декабря (в качестве исполняющего обязанности главного тренера) после ухода Жозе Моуринью.

    Источник: Sky Sports

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