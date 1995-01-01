Sky Sports: Рэшфорд хочет продлить контракт с «МЮ» после утверждения Сульшера главным тренером

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфород готов продлить контракт с клубом. На решение футболиста повлияло утверждение Уле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера «МЮ», сообщает Sky Sports.
По информации источника, при Жозе Моуринью Рэшфорд думал об уходе из клуба, но с приходом Сульшера изменил решение. Текущий контракт футболиста действует до 2020 года.
- В текущем сезоне АПЛ Рэшфорд сыграл в 26 матчах, забил девять голов и отдал шесть ассистов.
- 28 марта «МЮ» заключил контракт с Сульшером, рассчитанный на три сезона.
- Сульшер возглавлял клуб с декабря (в качестве исполняющего обязанности главного тренера) после ухода Жозе Моуринью.