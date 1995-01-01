Сарри: «Я думаю, Хадсон-Одои останется в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Каллума Хадсона-Одои из клуба.

«Я думаю, что он останется. Я не могу сказать, подпишет ли он новый контракт, но я думаю, что он останется с нами в любом случае.

Матчи в основе? Он выходил в старте во многих матчах. Может, не в АПЛ, но это происходило по воле случая. Для меня не проблема поставить его в старт в АПЛ. Он готов, но я могу играть только с двумя вингерами. У нас в команде есть Азар, Педро, Виллиан, так что не очень просто выходить в старте в каждой игре», – сказал Сарри.