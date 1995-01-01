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    Сарри: «Я думаю, Хадсон-Одои останется в «Челси»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Каллума Хадсона-Одои из клуба.

    «Я думаю, что он останется. Я не могу сказать, подпишет ли он новый контракт, но я думаю, что он останется с нами в любом случае.

    Матчи в основе? Он выходил в старте во многих матчах. Может, не в АПЛ, но это происходило по воле случая. Для меня не проблема поставить его в старт в АПЛ. Он готов, но я могу играть только с двумя вингерами. У нас в команде есть Азар, Педро, Виллиан, так что не очень просто выходить в старте в каждой игре», – сказал Сарри.

    • Хадсоном-Одои интересуются «МЮ» и «Бавария».
    • В текущем сезоне АПЛ 18-летний игрок не выходил в стартовом составе в матчах АПЛ.
    • Всего он сыграл в шести играх чемпионата.

    Источник: Sky Sports

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