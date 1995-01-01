Клопп – об уходе с поля из-за расизма: «Если будет кричать вся трибуна, то 100%. Уйти из-за одного-двух идиотов – значит, дать им слишком много силы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о возможном уходе команды с поля после оскорблений на расовой почве.

«Если будет кричать вся трибуна, команда уйдет на 100%. Если только один-два идиота – мы в таком случае дадим им слишком много силы. Нужно найти меру наказания за такие инциденты.

Это должны делать не тренеры, а официальные лица на матче. Потому что если я уведу команду с поля, а потом мне скажут, что ситуация не заслуживала столь серьезного отношения, – нам засчитают поражение. А наша работа – выигрывать матчи», – цитирует немца Sky Sports.