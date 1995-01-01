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    Клопп – об уходе с поля из-за расизма: «Если будет кричать вся трибуна, то 100%. Уйти из-за одного-двух идиотов – значит, дать им слишком много силы»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о возможном уходе команды с поля после оскорблений на расовой почве.

    «Если будет кричать вся трибуна, команда уйдет на 100%. Если только один-два идиота – мы в таком случае дадим им слишком много силы. Нужно найти меру наказания за такие инциденты.

    Это должны делать не тренеры, а официальные лица на матче. Потому что если я уведу команду с поля, а потом мне скажут, что ситуация не заслуживала столь серьезного отношения, – нам засчитают поражение. А наша работа – выигрывать матчи», – цитирует немца Sky Sports.

    • Красные лидируют в чемпионской гонке английской Премьер-лиги с 76 очками.
    • У «Манчестер Сити» 74 очка и 1 матч в запасе.
    • 31-го марта «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм» в рамках 32-го тура.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 20:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11845

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      Здесь эмоции только во вред.

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