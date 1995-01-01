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    Кикнадзе: «Смолов может забивать больше. То, что не получилось в последнее время, – следствие сами знаете чего»

    Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о карьере нападающего Федора Смолова.

    «Федор – несомненно, игрок высокого класса. Уверен, что он может забивать больше. То, что не получалось в последнее время, – следствие сами знаете чего.

    Мы верим, что он придет в себя. Он сильный, психологически устойчивый. Верим, что его трио с братьями Миранчуками еще поможет сборной», – сказал Кикнадзе.

    • Смолов принял участие в 5 матах ЧМ-2018. Не забил послематчевый пенальти в 1/4 финала против хорватов.
    • В августе 2018 года Смолов перешел в московский клуб из «Краснодара» за 9 миллионов евро.
    • Форвард забил 5 голов и отдал 3 ассиста в 19 играх текущего сезона на клубном уровне.

    Источник: «Чемпионат»

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