Кикнадзе: «Смолов может забивать больше. То, что не получилось в последнее время, – следствие сами знаете чего»

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о карьере нападающего Федора Смолова.

«Федор – несомненно, игрок высокого класса. Уверен, что он может забивать больше. То, что не получалось в последнее время, – следствие сами знаете чего.

Мы верим, что он придет в себя. Он сильный, психологически устойчивый. Верим, что его трио с братьями Миранчуками еще поможет сборной», – сказал Кикнадзе.