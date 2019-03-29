«Фратрия»: «Руководство «Спартака» имеет прямое отношение к недопуску Карреры на трибуну Б на игре с «Зенитом»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» обвинило руководство клуба в том, что оно предприняло меры по недопуску бывшего главного тренера команды Массимо Карреры на фанатский сектор.

17 марта итальянский специалист по приглашению красно-белых посетил матч 20-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (1:1). Сегодня директор по безопасности клуба Евгений Мележиков заявил, что Каррера сам принял решение не идти на трибуну Б.

«Сегодня в очередной раз болельщикам «Спартака» предложили порцию лапши. Каждый день мы видим новые статьи и высказывания от спартаковских функционеров в адрес бывшего тренера команды Массимо Карреры. Мы с улыбкой воспринимаем такие посылы, но не можем пройти мимо той темы, которая касается непосредственно человеческих отношений итальянца с нами, болельщиками.

Директор по безопасности клуба Евгений Мележиков по непонятным нам причинам дал лживую информацию относительно посещения Массимо Каррерой матча «Спартак» – «Зенит». Сам господин Мележиков и руководство клуба имеют прямое отношение к решению о недопуске Массимо на трибуну Б и при содействии правоохранительных органов. Хватит обманывать людей, господа. Это не делает вам чести», – говорится на сайте «Фратрии».