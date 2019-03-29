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    «Фратрия»: «Руководство «Спартака» имеет прямое отношение к недопуску Карреры на трибуну Б на игре с «Зенитом»

    Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» обвинило руководство клуба в том, что оно предприняло меры по недопуску бывшего главного тренера команды Массимо Карреры на фанатский сектор.

    17 марта итальянский специалист по приглашению красно-белых посетил матч 20-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (1:1). Сегодня директор по безопасности клуба Евгений Мележиков заявил, что Каррера сам принял решение не идти на трибуну Б.

    «Сегодня в очередной раз болельщикам «Спартака» предложили порцию лапши. Каждый день мы видим новые статьи и высказывания от спартаковских функционеров в адрес бывшего тренера команды Массимо Карреры. Мы с улыбкой воспринимаем такие посылы, но не можем пройти мимо той темы, которая касается непосредственно человеческих отношений итальянца с нами, болельщиками.

    Директор по безопасности клуба Евгений Мележиков по непонятным нам причинам дал лживую информацию относительно посещения Массимо Каррерой матча «Спартак» – «Зенит». Сам господин Мележиков и руководство клуба имеют прямое отношение к решению о недопуске Массимо на трибуну Б и при содействии правоохранительных органов. Хватит обманывать людей, господа. Это не делает вам чести», – говорится на сайте «Фратрии».

    • Каррера тренировал «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
    • Под руководством итальянца красно-белые в сезоне-2016/17 впервые за 16 лет выиграли чемпионат России.

    Источник: Официальный сайт «Фратрии»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +11845

      DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      Доширак Фратрии не по вкусу. Федун утонул в интригах, надо бы остановиться, не победить ему болельщиков.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +385

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Угомонитесь уже!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13599

      VVM1964 > moskowcity-petrv 44 минуты назад

      Это Андрею Федуну ? - ты ошибся статьей .

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