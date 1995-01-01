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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Кикнадзе – об уходе Семина с поста тренера «Локомотива»: «Когда-то это все равно произойдет»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал вероятность ухода Юрия Семина с поста главного тренера команды.

    «Слушайте, когда-то это все равно произойдет, но команду он не покинет: или войдет в совет директоров, или будет почетным президентом.

    Это вопрос дальнейшего обсуждения с Юрием Павловичем. Но на сегодняшний день я не вижу предпосылок к обсуждению этой темы», – сказал Кикнадзе.

    • Семин возглавил железнодорожников в августе 2016 года. Ранее специалист уже тренировал «Локомотивом» с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010 год.
    • Под его руководством красно-зеленые трижды выиграли РПЛ (2002, 2004, 2018).

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6052

      parevg 16 минут назад

      Все верно, когда - никогда это произойдет, но, желательно как можно позже, и только по собственному желанию.
      Реально по собственному желанию, а не по вынужденно собственному желанию.

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