Кикнадзе – об уходе Семина с поста тренера «Локомотива»: «Когда-то это все равно произойдет»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал вероятность ухода Юрия Семина с поста главного тренера команды.

«Слушайте, когда-то это все равно произойдет, но команду он не покинет: или войдет в совет директоров, или будет почетным президентом.

Это вопрос дальнейшего обсуждения с Юрием Павловичем. Но на сегодняшний день я не вижу предпосылок к обсуждению этой темы», – сказал Кикнадзе.