Кикнадзе – об уходе Семина с поста тренера «Локомотива»: «Когда-то это все равно произойдет»

Все верно, когда - никогда это произойдет, но, желательно как можно позже, и только по собственному желанию.
Реально по собственному желанию, а не по вынужденно собственному желанию.
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал вероятность ухода Юрия Семина с поста главного тренера команды.
«Слушайте, когда-то это все равно произойдет, но команду он не покинет: или войдет в совет директоров, или будет почетным президентом.
Это вопрос дальнейшего обсуждения с Юрием Павловичем. Но на сегодняшний день я не вижу предпосылок к обсуждению этой темы», – сказал Кикнадзе.
- Семин возглавил железнодорожников в августе 2016 года. Ранее специалист уже тренировал «Локомотивом» с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010 год.
- Под его руководством красно-зеленые трижды выиграли РПЛ (2002, 2004, 2018).