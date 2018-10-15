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    Коммерческий директор «Спартака»: «Мы – №1 по ТВ-аудитории»

    Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко ответил на слова президента «Зенита» Александра Медведева о том, что у московского клуба меньше ТВ-аудитория, чем у клуба из Санкт-Петербурга.

    «Коллеги из «Зенита», похоже, ваш руководитель плохо информирован, когда рассуждает о ТВ-аудитории «Спартака». Покажите ему эту картинку, источник вернее, чем ВЦИОМ.

    Примечание: Event impressions – это время вещания х на аудиторию. «Спартак» – №1 в РПЛ. Это объективные данные», – написал представитель московского клуба.

    Кроме того, Александр показал, как клуб из Санкт-Петербурга достиг миллионной отметки подписчиков ВК:

    «Когда не можешь конкурировать в росте аудитории честно, то любые методы хороши, верно, «Зенит»? Отличный «органичный» рост 15.10.18 с 976.769 до 1.002.041 подписчика в ВК. Первенство в достижении 1 млн подписчиков объективно Ваше», – написал следующим постом Атаманенко, прикрепив график.

    Александр Медведев – о Семаке, заработках «Зенита», Кокорине и канале Z+

    Источник: Твиттер Александра Атаманенко

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    Сегодня, 08:06
    Комментарии6
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      Рейтинг: +366

      Фанат Рубина 48 секунд назад

      а че там тосно делает

      0
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      Рейтинг: +322

      Дима Цэ 11 минут назад

      у манагеров все на отчетности (на цифрах)... ты епта еще сравни сколько матчей со спартаком показывали по бесплатному каналу(ам), по сравнению с зенитом.

      1
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      Рейтинг: +10

      Alex396 16 минут назад

      "Есть три вида лжи. Ложь, наглая ложь и статистика" (c) Не помню чье.

      0
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      Рейтинг: +9994

      bset 46 минут назад

      "Не можешь конкурировать честно". Разница с Зенитом везде минимальная. А такой пафос, будто бы в два раза обошли. Смешной парень.

      7
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      Рейтинг: +2059

      RotBerg > bset 25 минут назад

      А про посещение домашних матчей почему промолчал?) или отмазки, что открывашка рядом с. Зенит ареной не стоит?))

      0
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      Рейтинг: +4591

      KLIM777 59 минут назад

      фотошоп))

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