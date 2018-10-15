Коммерческий директор «Спартака»: «Мы – №1 по ТВ-аудитории»

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко ответил на слова президента «Зенита» Александра Медведева о том, что у московского клуба меньше ТВ-аудитория, чем у клуба из Санкт-Петербурга.

«Коллеги из «Зенита», похоже, ваш руководитель плохо информирован, когда рассуждает о ТВ-аудитории «Спартака». Покажите ему эту картинку, источник вернее, чем ВЦИОМ.

Примечание: Event impressions – это время вещания х на аудиторию. «Спартак» – №1 в РПЛ. Это объективные данные», – написал представитель московского клуба.

Кроме того, Александр показал, как клуб из Санкт-Петербурга достиг миллионной отметки подписчиков ВК:

«Когда не можешь конкурировать в росте аудитории честно, то любые методы хороши, верно, «Зенит»? Отличный «органичный» рост 15.10.18 с 976.769 до 1.002.041 подписчика в ВК. Первенство в достижении 1 млн подписчиков объективно Ваше», – написал следующим постом Атаманенко, прикрепив график.

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