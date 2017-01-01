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    Александр Медведев – о Семаке, заработках «Зенита», Кокорине и канале Z+

    Блогер Евгений Савин опубликовал новый выпуск на ютуб-канале «Красава». Савин приехал в Санкт-Петербург и встретился с президентом «Зенита» Александром Медведевым. Главное из разговора:

    О Семаке

    Что должно произойти, чтобы Семак тренировал клуб десять лет? [вопрос Савина Медведеву] Должна быть Лига чемпионов каждый год. Ставится задача побеждать в чемпионате и выходить в Лигу чемпионов. Как говорится, если делать, то по-большому.

    Мы с Семаком сразу договорились, что каждый занимается своим делом. При этом я зарезервировал за собой право высказывать свое мнение. Но если что-то навязывать, тогда я должен отвечать за спортивный результат.

    О встрече с президентом «Барселоны»

    Мы обсуждали сотрудничество по многим направлениям. Что нужно «Зениту», чтобы приблизиться к такому клубу, как «Барселона»? [вопрос Савина Медведеву] Стиль игры, начиная с детских команд. Чувство, что мы – «Барселона». Я видел, как тренируются Суарес, Пике, Месси. Они на тренировках пашут как Папа Карло. Нацеленность на болельщиков, начиная с продажи билетов, абонементов. Профессионализм распространяется не только на футбольное поле, но и на все, что происходит за его пределами.

    О Кокорине

    Я с Александром лично знаком. Каждый должен иметь шанс на исправление. Я предлагаю дождаться того, чем это закончится. Решать проблемы надо по мере их поступления.

    О тренерах в академии

    Очень много из тех, кто играл за «Зенит». Легендарный футболист Давыдов. Он руководит школой. Сейчас Аршавин стал тренером. Быстров сборную тренирует. Так что ребята облучили не купленные дипломы, а прошли подготовку.

    Сколько получают? Есть система бонусной оплаты. Не за то, что ты выиграл «первенство водокачки», а за то, что ты подготовил молодых футболистов для следующего этапа. Мы никому не переплачиваем. Слухи о том, что здесь гребут деньги лопатой, – это не так.

    О стадионе «Зенита»

    Будет новая фасция, где будут бегущие строки. И два новых экрана. Инфраструктура вокруг стадиона? Это будет и игровая зона, и зона, где можно не только перекусить, но и поесть. Каждый день. Музей. И мега-магазин.

    Сколько еще денег нужно, чтобы привести стадион «Зенита» в порядок? [вопрос Савина Медведеву] Чтобы сделать вообще идеально, надо еще миллионов 20 долларов потратить. За один год? Нет, в течение ближайших трех лет.

    О заработках клуба

    Зарабатываем на билетах, на еде, напитках, на концертах. Заработало на двух хоккейных матчах, на сувенирах. Зарабатываем на трансферах игроков. Пример Паредеса.

    О клубном канале Z+

    Во время трансляции мне никто не звонил. Пресс-служба сообщила, что есть определенный негатив. На следующий день я смотрел практически весь выпуск. Думаю, что Шнур ни у кого удивления не вызвал, потому что он матом не ругается, он на нем разговаривает.

    В чем задумка? Сделать не скучно, сделать свежо, сделать дерзко. Как бы это ни произошло, внимание оказалось привлеченным. У нас не было идеи через негатив получить позитив. Вот, говорят, что не предупреждали. Предупреждали: 16+. С учетом первого эфира, может быть, придется поднять планку до 18+.

    Программа будет жить дальше. Мы извлечем все необходимые уроки. Если Маша [Командная – прим.] не смогла справиться с матом, то мы найдем способ, чтобы уши не надо было затыкать.

    Как договорились с «Матч ТВ»? Объективно это связано с тем, что наша аудитория на порядок выше того же «Матч ТВ». В частности, интернет-пользователи. Они [руководители «Матч ТВ»] посмотрели далеко: если воспользоваться этим инструментом, то они не только нашу аудиторию расширят, но и свою. За деньги трансляция? Нет.

    Источник: Ютуб-канал «Красава»

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    Сегодня, 22:09
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3009

      nik55 11 минут назад

      такой же мудозвон как и шнур

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      Рейтинг: +532

      88serega88 40 минут назад

      слушайте лучше смотрите Красаву!)))))

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      Рейтинг: +4035

      prezent2017 40 минут назад

      Скажи, Медведев, за что тебя из Газпрома турнули? Или это бооольшой секрет, о котором пишут все кому попало?

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      Рейтинг: +554

      ДВС > prezent2017 12 минут назад

      Медведев у Миллера, как Игнатьев у Галицкого: без комментариев.

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      Рейтинг: +64374

      Рубик Докоян 47 минут назад

      " Как говорится, если делать, то по-большому". Вот менеджмент "Зенита" только так и может...

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