«Реал» планирует использовать 18-летнего новичка Родриго в старте

18-летний полузащитник «Реала» Родриго Гоэс приступит к тренировкам с основным составом клуба сразу после активации контракта.
Мадридцы выкупили футболиста у «Сантоса» и тот присоединится к клубу летом 2019 года.
В «Мадриде» выразили в отношении Родриго полное доверие и считают, что он может заиграть в старте вместе с Винисиусом и Марко Асенсио.
- Специальная группа прилетает в Бразилию, отслеживая матчи Родриго и контролируя прописанную ему диету.
- При переходе Винисиуса Жуниора клуб не использовал подобных методов.
- Сумма трансфера составила 45 миллионов евро.