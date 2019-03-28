Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    «Реал» планирует использовать 18-летнего новичка Родриго в старте

    18-летний полузащитник «Реала» Родриго Гоэс приступит к тренировкам с основным составом клуба сразу после активации контракта.

    Мадридцы выкупили футболиста у «Сантоса» и тот присоединится к клубу летом 2019 года.

    В «Мадриде» выразили в отношении Родриго полное доверие и считают, что он может заиграть в старте вместе с Винисиусом и Марко Асенсио.

    • Специальная группа прилетает в Бразилию, отслеживая матчи Родриго и контролируя прописанную ему диету.
    • При переходе Винисиуса Жуниора клуб не использовал подобных методов.
    • Сумма трансфера составила 45 миллионов евро.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru