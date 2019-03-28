«Реал» планирует использовать 18-летнего новичка Родриго в старте

18-летний полузащитник «Реала» Родриго Гоэс приступит к тренировкам с основным составом клуба сразу после активации контракта.

Мадридцы выкупили футболиста у «Сантоса» и тот присоединится к клубу летом 2019 года.

В «Мадриде» выразили в отношении Родриго полное доверие и считают, что он может заиграть в старте вместе с Винисиусом и Марко Асенсио.