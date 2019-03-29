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    Медведев – о возможном возвращении Халка: «В одну реку трудно войти дважды. После Китая я тоже захотел бы вернуться»

    Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе Халка из «Шанхай СИПГ».

    «Рассматриваем ли мы возможность возвращения Халка? Вы про ветеранскую команду «Зенита»? Есть хорошая поговорка: в одну реку трудно войти дважды.

    Мы помним, как он здесь играл и забивал. Но он три или четыре года в Китае. После Китая я тоже захотел бы вернуться», — «Чемпионат» приводит слова Медведева во время встречи с болельщиками «Зенита».

    • Нападающий покинул клуб в июле 2016 года после 4 лет выступлений.
    • Сумма сделки с китайским клубом составила 55,8 миллионов евро.
    • Халк забил 56 голов в 97 матчах за петербургский клуб и выиграл 3 трофея.

    Источник: «Чемпионат»

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    29.03.2019 01:11
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 29 марта 2019, 18:52

      Свободным агентом то нужно даже, забивает он в разы поболее Дзюбы.
      А вот покупать смысла нет, это будет его последний контракт..

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 марта 2019, 14:58

      Можно бы и взять если знать что он сейчас из себя представляет.

      1
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 29 марта 2019, 13:55

      Не вижу смысла в этом, Халку исполнится 33 летом и какой смысл его брать?

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС 29 марта 2019, 13:49

      Вернуть также Сашу Кержакова и Аршавина. Семак, Тимощук и Малафеев уже в клубе работают, их осталось вернуть на поле. Где-то ещё Данни обитает на футбольных полях, нужно найти.Недавно Желудкова видел живого. Или мало нынешних, кому за 30?

      1
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      Рейтинг: +718

      ДВС > ДВС 29 марта 2019, 13:51

      А Халка я уважаю и если бы он не ушёл, то может ещё пылил за Зенит, но брать сейчас не нужно.

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 29 марта 2019, 12:28

      Как показал ЧМ-2014 Халк после прихода в Зенит сильно сдал и после этого был нужен только Китайской лиге. Он мог добиться гораздо большего, если бы не переезд в Россию.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 29 марта 2019, 10:32

      Да пусть Халк хоть пять раз возвращается,ничего против! Не могу сказать так же о фу рс енко..

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 29 марта 2019, 10:13

      Я бы забесплатно его взял.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 29 марта 2019, 09:18

      На смену одним митрофанушкам в Зените приходят другие. Неужели трудно понять, что с таким менеджментом и их заявлениями, это ближе к Петросян-шоу, а не к футболу.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 29 марта 2019, 09:10

      Что-то комментарии Медведева, напоминают мне комментарии Черчесова.

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 29 марта 2019, 08:39

      Надо брать, не столько для Зенита, сколько в целом для украшения чемпионата. Ибо он такой убогий; пусть Халк хотя б украсит.

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