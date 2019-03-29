Медведев – о возможном возвращении Халка: «В одну реку трудно войти дважды. После Китая я тоже захотел бы вернуться»

Свободным агентом то нужно даже, забивает он в разы поболее Дзюбы.
А вот покупать смысла нет, это будет его последний контракт..
Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе Халка из «Шанхай СИПГ».
«Рассматриваем ли мы возможность возвращения Халка? Вы про ветеранскую команду «Зенита»? Есть хорошая поговорка: в одну реку трудно войти дважды.
Мы помним, как он здесь играл и забивал. Но он три или четыре года в Китае. После Китая я тоже захотел бы вернуться», — «Чемпионат» приводит слова Медведева во время встречи с болельщиками «Зенита».
- Нападающий покинул клуб в июле 2016 года после 4 лет выступлений.
- Сумма сделки с китайским клубом составила 55,8 миллионов евро.
- Халк забил 56 голов в 97 матчах за петербургский клуб и выиграл 3 трофея.