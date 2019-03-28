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    DFB признал Кофельдта из «Вердера» лучшим тренером Германии в 2018 году

    Пресс-служба футбольного союза Германии сообщила о победе Флориана Кофельдта в номинации «Лучший тренер Германии-2018».

    Главный тренер «Вердера» получил награду впервые за три года тренерской карьеры. Немец возглавил команду в 2017 году. В сезоне-2016/17 тренировал дублирующую команду клуба, а в период с 2014 по 2016 был ассистентом тренера основы.

    С 2006 по 2014 год Кофельдт возглавлял команду юношей «Вердера».

    Во время профессиональной карьеры (2001-2009) он выступал за бременский клуб на позиции вратаря.

    После 26-ти туров Бундеслиги «Вердер» под его руководством занимает восьмое место в турнирной таблице. Прошлый сезон команда завершила на 11-й строчке.

    Источник: Официальный сайт DFB

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    28.03.2019 23:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 марта 2019, 14:13

      Неужели восьмое место в турнирной таблице считается достижением?

      1
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 29 марта 2019, 07:59

      Правильное решение,его Вердер просто огонь!!!

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