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    Айртон: «Главное воспоминание в «Спартаке» – первая игра на домашнем стадионе»

    Защитник «Спартака» Айртон Лукас рассказал о себе в интервью клубной пресс-службе.

    — Твой талисман?
    — Моим талисманом была фотография — икона святого, которую мне дала бабушка. Всегда носил эту вещь с собой, считал, что она приносит мне удачу. К сожалению, потом я еe потерял. Очень расстроился из-за этого.

    — Любимая еда?
    — Кус-кус.

    — Самый памятный подарок?
    — Первые бутсы. Конечно, было очень много эмоций, когда я их получил. Знал, насколько непросто было родителям сделать мне такой подарок. Всю жизнь им бесконечно благодарен. Всегда говорил, что постараюсь порадовать их, став хорошим футболистом.

    — Любимый фильм?
    — «Форсаж». Легендарная франшиза. Вышло целых восемь частей. В ней весeлые диалоги и гонки. У неe много фанатов, не только мне одному нравится.

    — Самый ценный совет, который ты получил?
    — Совет тот же, что и слоган по жизни — «никогда не сдаваться». Кто-то сказал мне эту фразу ещe в детстве. Вы сами знаете, что я из бразильской глубинки. Оттуда непросто выбиться в люди. Поэтому любую возможность в жизни нужно хватать за хвост, иначе она может просто не повториться. Вот этот принцип я вынес из детства. Мне не стыдно сейчас об этом рассказывать. Уже можно начинать говорить о прошлом.

    — Человек, которым восхищаешься?
    — Мамой и папой.

    — Самое приятное воспоминание, связанное со «Спартаком»?
    — Первая игра на домашнем стадионе. Замечательная арена, замечательная поддержака болельщиков. Такое не забывается.

    — Любимая музыка?
    — Католическая музыка.

    — Любимое место отдыха?
    — Дом. По натуре я домосед. Ещe с детства после тренировок моим первым желанием всегда было поехать домой. А сейчас, когда женился и уже имею свой дом, — тем более. Интересы не меняются.

    — Есть ли у тебя домашнее животное?
    — Собака. Это собака жены. Я пока так и не смог увидеть пса из-за того, что постоянно нахожусь в разъездах. Когда мы встречались с супругой в отпуске, собаки с нами не было. Надеюсь, жена меня простит: мало что могу сказать об этом псе. Зовут собаку Лупи, большего не скажу. Хотя бы кличку вспомнил, уже хорошо.

    • Бразилец перешел в московский клуб в январе из «Флуминенсе» за 7 миллионов евро.
    • За новый клуб 21-летний игрок сыграл 4 матча, в которых отметился 1 ассистом.

    Источник: Официальный YouTube-канал «Спартака»

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