Фанат ЦСКА потребовал от СМИ 1 миллион рублей за ложную информацию о его причастности к беспорядкам перед игрой с «Ромой»

Лидер фанатской группировки ЦСКА White Horse Илья Златогоров подал в суд на новостной интернет-проект Mash.

Как сообщает «Агентство городских новостей «Москва», болельщик потребовал от СМИ возместить ему моральный ущерб в размере 1 миллиона рублей за ложную информацию.

7 ноября 2018 года перед матчем четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ромой» (1:2) фанаты армейцев устроили потасовку с поклонниками римлян на Воронцовском поле. 25 декабря Mash сообщил, что Златогоров задержан полицией за причастность к организации данных беспорядков.

«В исковом заявлении истец просит признать порочащими, не соответствующими действительности и запретить к распространению сведения, размещенные ответчиком о причастности И. Златогорова к организации ноябрьских беспорядков, содержащиеся в сети интернет.

Обязать удалить информацию о причастности И. Златогорова к организации беспорядков, обязать удалить информацию о задержании, обязать сделать опровержение в сети интернет сведений о его причастности к организации беспорядков и опубликовать опровержение в сети интернет сведений о задержании истца», – сообщила пресс-секретарь Савеловского суда столицы Мария Михайлова.

Златогоров просит взыскать с Mash компенсацию в размере 1 миллиона рублей и еще 20 тысяч 300 рублей за расходы по составлению протокола осмотра доказательств. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации принят к производству. Беседа назначена на 15 апреля.

«Эти ребята, не разобравшись в ситуации, начали шить мне уголовную статью, а телеканал Mash удачно обвинил меня и оклеветал почти на всю страну как самого опасного хулигана. Вам нечем заняться?

Я публично заявляю, и на то есть доказательства, что я непричастен к этим событиям и то, что вы соврали своей аудитории. Вы напечатали «дезу», а репутация – важная вещь», – написал ранее Златогоров на своей странице в «Вконтакте».