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    Фанат ЦСКА потребовал от СМИ 1 миллион рублей за ложную информацию о его причастности к беспорядкам перед игрой с «Ромой»

    Лидер фанатской группировки ЦСКА White Horse Илья Златогоров подал в суд на новостной интернет-проект Mash.

    Как сообщает «Агентство городских новостей «Москва», болельщик потребовал от СМИ возместить ему моральный ущерб в размере 1 миллиона рублей за ложную информацию.

    7 ноября 2018 года перед матчем четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ромой» (1:2) фанаты армейцев устроили потасовку с поклонниками римлян на Воронцовском поле. 25 декабря Mash сообщил, что Златогоров задержан полицией за причастность к организации данных беспорядков.

    «В исковом заявлении истец просит признать порочащими, не соответствующими действительности и запретить к распространению сведения, размещенные ответчиком о причастности И. Златогорова к организации ноябрьских беспорядков, содержащиеся в сети интернет.

    Обязать удалить информацию о причастности И. Златогорова к организации беспорядков, обязать удалить информацию о задержании, обязать сделать опровержение в сети интернет сведений о его причастности к организации беспорядков и опубликовать опровержение в сети интернет сведений о задержании истца», – сообщила пресс-секретарь Савеловского суда столицы Мария Михайлова.

    Златогоров просит взыскать с Mash компенсацию в размере 1 миллиона рублей и еще 20 тысяч 300 рублей за расходы по составлению протокола осмотра доказательств. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации принят к производству. Беседа назначена на 15 апреля.

    «Эти ребята, не разобравшись в ситуации, начали шить мне уголовную статью, а телеканал Mash удачно обвинил меня и оклеветал почти на всю страну как самого опасного хулигана. Вам нечем заняться?

    Я публично заявляю, и на то есть доказательства, что я непричастен к этим событиям и то, что вы соврали своей аудитории. Вы напечатали «дезу», а репутация – важная вещь», – написал ранее Златогоров на своей странице в «Вконтакте».

    Источник: «Агентство городских новостей «Москва»

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    Сегодня, 17:29
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5497

      FanatSerj 15 минут назад

      а кто то этот "маш" вообще читает, это же вообще треш сплошной? Я бы и бомбардир не читал, в такую желтуху скатился, да остальные не лучше.

      1
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      Рейтинг: +2262

      Viper for CSKA 19 минут назад

      Мужик - молодец. Давно пора наказать эту желтуху, да и другим чтобы неповадно было.

      2
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      Рейтинг: +9981

      bset 36 минут назад

      Еще и впаять им штраф за фейковую новость. Ах, да. Фейковая новость наказывается только при условии, если она фейковая по отношению ко власти...

      4
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      Рейтинг: +185

      KPCCSPB 53 минуты назад

      А что они хотели? Человек если дерётся за цвета, то он не будет отстаивать честь свою?

      1
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      Рейтинг: +637

      Decorhome 59 минут назад

      Защита чести и достоинства

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