Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Самедов: «Шанса остаться в «Спартаке» у меня не было. Да и какой в этом смысл?»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов рассказал, как состоялся его уход из «Спартака».

    В начале этого года московский клуб расторг контракт с 34-летним футболистом.

    «Была ли возможность остаться в «Спартаке»? На самом деле все очень просто. Мне позвонили во время отпуска, сказали, что главным тренером и советом директоров принято решение разорвать со мной отношения. Я взрослый парень, опытный футболист. Я сказал: «Окей, у меня еще полгода, давайте общаться». Мы встретились, обо всем договорились, и все.

    По большому счету шанса не было. Да и какой смысле в этом? Я не собирался кого-то там уговаривать в чем-то. Сказали окей, давайте встречаться, договариваться.

    Удалось ли как-то пообщаться с Каррерой, когда он приезжал в Москву? Я был в Самаре, мы созванивались. Буквально минуту поговорили. Собирались встретиться в Москве, но, к сожалению, у меня не получилось. Увидеться не удалось», – сказал Самедов.

    • Самедов перешел в «Спартак» из «Локомотива» в январе 2017 года.
    • Хавбек провел за красно-белых 50 матчей, забил шесть голов, сделал две результативные передачи и помог выиграть РПЛ в сезоне-2016/17.

    Источник: YouTube-канал «Игра в тело»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:37
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2222

      m40 13 минут назад

      Нормально сказал, не стал поливать говном клуб. Он действительно не мальчик и всё отлично понимает- раз тренер или руководство не видит в составе, надо уйти достойно и без всяких соплей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1106

      PNZ1985 1 час назад

      чет расхрюкался Александр! ждем больше откровений!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2651

      александр п > PNZ1985 29 минут назад

      Всё по делу сказал.И сделал всё правильно ,и в деньгах наверно не потерял и получил игровую практику.Благодаря лимиту ещё год-два поиграет.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru