Самедов: «Шанса остаться в «Спартаке» у меня не было. Да и какой в этом смысл?»

Нормально сказал, не стал поливать говном клуб. Он действительно не мальчик и всё отлично понимает- раз тренер или руководство не видит в составе, надо уйти достойно и без всяких соплей.
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов рассказал, как состоялся его уход из «Спартака».
В начале этого года московский клуб расторг контракт с 34-летним футболистом.
«Была ли возможность остаться в «Спартаке»? На самом деле все очень просто. Мне позвонили во время отпуска, сказали, что главным тренером и советом директоров принято решение разорвать со мной отношения. Я взрослый парень, опытный футболист. Я сказал: «Окей, у меня еще полгода, давайте общаться». Мы встретились, обо всем договорились, и все.
По большому счету шанса не было. Да и какой смысле в этом? Я не собирался кого-то там уговаривать в чем-то. Сказали окей, давайте встречаться, договариваться.
Удалось ли как-то пообщаться с Каррерой, когда он приезжал в Москву? Я был в Самаре, мы созванивались. Буквально минуту поговорили. Собирались встретиться в Москве, но, к сожалению, у меня не получилось. Увидеться не удалось», – сказал Самедов.
- Самедов перешел в «Спартак» из «Локомотива» в январе 2017 года.
- Хавбек провел за красно-белых 50 матчей, забил шесть голов, сделал две результативные передачи и помог выиграть РПЛ в сезоне-2016/17.