Самедов: «Шанса остаться в «Спартаке» у меня не было. Да и какой в этом смысл?»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов рассказал, как состоялся его уход из «Спартака».

В начале этого года московский клуб расторг контракт с 34-летним футболистом.

«Была ли возможность остаться в «Спартаке»? На самом деле все очень просто. Мне позвонили во время отпуска, сказали, что главным тренером и советом директоров принято решение разорвать со мной отношения. Я взрослый парень, опытный футболист. Я сказал: «Окей, у меня еще полгода, давайте общаться». Мы встретились, обо всем договорились, и все.

По большому счету шанса не было. Да и какой смысле в этом? Я не собирался кого-то там уговаривать в чем-то. Сказали окей, давайте встречаться, договариваться.

Удалось ли как-то пообщаться с Каррерой, когда он приезжал в Москву? Я был в Самаре, мы созванивались. Буквально минуту поговорили. Собирались встретиться в Москве, но, к сожалению, у меня не получилось. Увидеться не удалось», – сказал Самедов.