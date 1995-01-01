Сульшер: «Для меня было честью выступать за «МЮ», а затем начать здесь тренерскую карьеру»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал продление контракта с клубом.
Норвежец возглавил английскую команду 19 декабря 2018 года, заключив соглашение до конца сезона. Сегодня «МЮ» подписал с 46-летним специалистом новый трехлетний договор.
«С первого дня моего прибытия я чувствовал себя как дома в этом особенном клубе. Для меня было честью выступать за «Манчестер Юнайтед», а затем начать здесь свою тренерскую карьеру.
Последние несколько месяцев были фантастическим опытом, и я хочу поблагодарить всех тренеров, игроков и сотрудников за проделанную нами работу. Это работа, о которой я всегда мечтал, и я очень рад получить шанс возглавить клуб в долгосрочной перспективе и, надеюсь, добиться дальнейшего успеха, которого заслуживают наши прекрасные болельщики», – сказал тренер.
- После 31-го тура «МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка.
- Манкунианцы вышли в четвертьфинал, обыграв «ПСЖ» (0:2, 3:1)
- После завершения карьеры в 2007 году Сульшер стал тренером нападающих в «Манчестер Юнайтед», а с 2008-го по 2011 возглавлял молодежную команду.