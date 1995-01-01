Сульшер: «Для меня было честью выступать за «МЮ», а затем начать здесь тренерскую карьеру»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал продление контракта с клубом.

Норвежец возглавил английскую команду 19 декабря 2018 года, заключив соглашение до конца сезона. Сегодня «МЮ» подписал с 46-летним специалистом новый трехлетний договор.

«С первого дня моего прибытия я чувствовал себя как дома в этом особенном клубе. Для меня было честью выступать за «Манчестер Юнайтед», а затем начать здесь свою тренерскую карьеру.

Последние несколько месяцев были фантастическим опытом, и я хочу поблагодарить всех тренеров, игроков и сотрудников за проделанную нами работу. Это работа, о которой я всегда мечтал, и я очень рад получить шанс возглавить клуб в долгосрочной перспективе и, надеюсь, добиться дальнейшего успеха, которого заслуживают наши прекрасные болельщики», – сказал тренер.