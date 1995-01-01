ESPN: «Барселона» и «Арсенал» интересуются хавбеком «МЮ» Эррерой

По информации ESPN, «Барселона» и «Арсенал» интересуются центральным полузащитником «Манчестер Юнайтед» Андером Эррерой.

Контракт 29-летнего футболиста с «МЮ» истекает этим летом и клуб ведет переговоры с игроком о его продлении. Каталонцы и лондонцы за ситуацией вокруг игрока и рассчитывают подписать испанца, если он станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что хавбек близок к переходу в «ПСЖ».