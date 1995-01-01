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    ESPN: «Барселона» и «Арсенал» интересуются хавбеком «МЮ» Эррерой

    По информации ESPN, «Барселона» и «Арсенал» интересуются центральным полузащитником «Манчестер Юнайтед» Андером Эррерой.

    Контракт 29-летнего футболиста с «МЮ» истекает этим летом и клуб ведет переговоры с игроком о его продлении. Каталонцы и лондонцы за ситуацией вокруг игрока и рассчитывают подписать испанца, если он станет свободным агентом.

    Ранее сообщалось, что хавбек близок к переходу в «ПСЖ».

    • Эррера перешел в «Юнайтед» из «Атлетика» в 2014 году за 36 миллионов евро.
    • В текущем сезоне полузащитник провел за «МЮ» 25 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 12:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19

      Mikael/001 4 минуты назад

      Барса давно глаз на него положила, будет интересно посмотреть на него в Испании, футболист хороший, большой объем работы выполняет, борется за каждый мяч

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