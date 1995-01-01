ESPN: «Барселона» и «Арсенал» интересуются хавбеком «МЮ» Эррерой

Барса давно глаз на него положила, будет интересно посмотреть на него в Испании, футболист хороший, большой объем работы выполняет, борется за каждый мяч
По информации ESPN, «Барселона» и «Арсенал» интересуются центральным полузащитником «Манчестер Юнайтед» Андером Эррерой.
Контракт 29-летнего футболиста с «МЮ» истекает этим летом и клуб ведет переговоры с игроком о его продлении. Каталонцы и лондонцы за ситуацией вокруг игрока и рассчитывают подписать испанца, если он станет свободным агентом.
Ранее сообщалось, что хавбек близок к переходу в «ПСЖ».
- Эррера перешел в «Юнайтед» из «Атлетика» в 2014 году за 36 миллионов евро.
- В текущем сезоне полузащитник провел за «МЮ» 25 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.