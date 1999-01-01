Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    Лукаку: «Я лучший форвард в истории Бельгии»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку назвал себя лучшим форвардом в истории Бельгии.

    «Иногда меня спрашивают, вхожу ли я в тройку лучших нападающих Бельгии всех времeн. Да, да и ещe раз да. Я бы даже сказал, что я лучший форвард в истории страны. Я нахожусь на километр впереди остальных. Я являюсь лучшим бомбардиром сборной, забил 34 гола в последних 33 матчах. Кто может что-либо мне противопоставить?» – сказал Лукаку.

    • 25-летний футболист выступает за сборную Бельгии с 2010 года, сыграл 79 матчей и забил 45 голов.
    • На клубном уровне Лукаку помимо «МЮ» защищал цвета «Андерлехта», «Челси», «Вест Бромвича» и «Эвертона».

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:55
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +594

      Dizayner 2 часа назад

      от скромности не помрет точно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +830

      AZ 2 часа назад

      Скромный парень

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru