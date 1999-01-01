Лукаку: «Я лучший форвард в истории Бельгии»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку назвал себя лучшим форвардом в истории Бельгии.

«Иногда меня спрашивают, вхожу ли я в тройку лучших нападающих Бельгии всех времeн. Да, да и ещe раз да. Я бы даже сказал, что я лучший форвард в истории страны. Я нахожусь на километр впереди остальных. Я являюсь лучшим бомбардиром сборной, забил 34 гола в последних 33 матчах. Кто может что-либо мне противопоставить?» – сказал Лукаку.