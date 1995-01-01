Французский журналист: Мбаппе перейдет в «Реал» в 2020 году

Журналист Le Parisien Жюльен Лорен заявил, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «Реале».

Однако трансфер 20-летнего француза в мадридский клуб, по его словам, состоится не ранее лета 2020 года.

Лорен уверен, что «ПСЖ» так просто не отпустит своего лидера, поэтому «Реалу» потребуется время, чтобы переубедить парижан.