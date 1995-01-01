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    Французский журналист: Мбаппе перейдет в «Реал» в 2020 году

    Журналист Le Parisien Жюльен Лорен заявил, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «Реале».

    Однако трансфер 20-летнего француза в мадридский клуб, по его словам, состоится не ранее лета 2020 года.

    Лорен уверен, что «ПСЖ» так просто не отпустит своего лидера, поэтому «Реалу» потребуется время, чтобы переубедить парижан.

    • «Реал» готов предложить за Мбаппе 280 миллионов евро.
    • Контракт 20-летнего француза с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 07:34
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +565

      SarJr 37 минут назад

      Так говорит, будто был там, в лете 2020. Ещё ж 10 раз может все поменяться

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      Рейтинг: +64404

      Рубик Докоян 1 час назад

      По тому кого собираются подписать в 20119г, они просто не потянут по финансам и не впишутся в ФФП. Поэтому свои трансферные аппетиты растянут на 2 года как минимум.

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