Французский журналист: Мбаппе перейдет в «Реал» в 2020 году

Так говорит, будто был там, в лете 2020. Ещё ж 10 раз может все поменяться
Журналист Le Parisien Жюльен Лорен заявил, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «Реале».
Однако трансфер 20-летнего француза в мадридский клуб, по его словам, состоится не ранее лета 2020 года.
Лорен уверен, что «ПСЖ» так просто не отпустит своего лидера, поэтому «Реалу» потребуется время, чтобы переубедить парижан.
- «Реал» готов предложить за Мбаппе 280 миллионов евро.
- Контракт 20-летнего француза с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.