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    Кейн хочет попробовать себя в американском футболе

    Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн заявил, что после завершения футбольной карьеры ему бы хотелось попробовать себя в другом виде спорта.

    «Карьера в американском футболе на позиции кикера – это реально. Хочу попробовать это через 10-12 лет. Если после выступлений в АПЛ и на чемпионате мира ты еще поиграешь в НФЛ (Национальная футбольная лига – примечание «Бомбардира»), будут тебя считать одним из величайших спортсменов в истории?», – цитирует футболиста ESPN.

    • Кейну в июле этого года исполнится 26 лет.
    • Всю свою карьеру нападающий провел в «Тоттенхэме», за исключением краткосрочных аренд в «Лейтон Ориенте», «Миллуолле», «Норвиче» и «Лестере».
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

    Источник: ESPN

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