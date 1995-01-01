Кейн хочет попробовать себя в американском футболе

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн заявил, что после завершения футбольной карьеры ему бы хотелось попробовать себя в другом виде спорта.

«Карьера в американском футболе на позиции кикера – это реально. Хочу попробовать это через 10-12 лет. Если после выступлений в АПЛ и на чемпионате мира ты еще поиграешь в НФЛ (Национальная футбольная лига – примечание «Бомбардира»), будут тебя считать одним из величайших спортсменов в истории?», – цитирует футболиста ESPN.