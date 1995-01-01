«Динамо» в этом сезоне может не сыграть на обновленном стадионе

Президент РПЛ Сергей Прядкин расссказал о договоренности с «Динамо» о проведении домашних матчах на «Арене-Химки».

«Предварительно руководители клуба сказали так – все матчи этого сезона, пока не будет заменен газон [на новом стадионе – прим.], и поле не приведут в порядок, будут проведены на «Арене-Химки», – сказал Прядкин.

«Динамо» должно было провести первый матч на обновленной «ВТБ Арене» 10 марта.

Комиссия РПЛ запретила проводить игру на этой арене из-за состояния газона.

Не поверите, но в РПЛ испортился еще один газон. Теперь – у «Динамо»