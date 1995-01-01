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    «Динамо» в этом сезоне может не сыграть на обновленном стадионе

    Президент РПЛ Сергей Прядкин расссказал о договоренности с «Динамо» о проведении домашних матчах на «Арене-Химки».

    «Предварительно руководители клуба сказали так – все матчи этого сезона, пока не будет заменен газон [на новом стадионе – прим.], и поле не приведут в порядок, будут проведены на «Арене-Химки», – сказал Прядкин.

    • «Динамо» должно было провести первый матч на обновленной «ВТБ Арене» 10 марта.
    • Комиссия РПЛ запретила проводить игру на этой арене из-за состояния газона.

    Не поверите, но в РПЛ испортился еще один газон. Теперь – у «Динамо»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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