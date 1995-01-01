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    Журналист Карпов: «Чалова могут дисквалифицировать за сотрудничество с лондонским футбольным агентством»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов может быть наказан за сотрудничество с лондонским футбольным агентством Base Soccer Agency, о котором было объявлено вчера.

    Как сообщает журналист Иван Карпов, Base Soccer Agency не лицензировано для работы в РФ.

    «Безусловно, они не имеют права так делать. Если договор заключен с футболистом, то агентство обязано аккредитоваться в России, потому что Чалов – резидент РФС. У нас нет такого лицензированного агента как Base Soccer Agency.

    Но пока нет факта заключения договора об оказании посреднических услуг, мы не будем реагировать. При этом если летом Base Soccer Agency окажет Федору Чалову помощь при подписании контракта с каким-то английским клубом, то у нас возникнут вопросы», – сказал председатель комиссии по работе с посредниками РФС Олег Железнов.

    По словам Карпова, сотрудник Base Sport Agency Кристиан Эмиле пока никак не комментирует сложившуюся ситуацию, а сам Чалов заявил, что у него лишь устные договоренности с британским агентством.

    Согласно статье 15 регламента РФС по работе с посредниками, за заключение сделок с неаккредитованными РФС лицами футболист может быть дисквалифицирован на срок до трех месяцев.

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 18:32
    Комментарии17
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      Рейтинг: +61863

      zigbert 10 минут назад

      Просто кто то за счет Чалова хочет погреть руки.

      0
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      Рейтинг: +46

      CooL1 53 минуты назад

      Мозга..бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      splint1989 1 час назад

      Если Чалов уедет играть в АПЛ, как его собираются наказать??? Типо вот ты вернешься в сраную говенную РПЛ и пропустишь 5 матчей?? Что за бред??? Мало скандала с Алазаровым-Черчесовым так еще вылезли, там вообще нет мозгов у людей??

      3
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      Рейтинг: +18707

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Мне кажется, посредники всполошились, потому что теряют хороший кусок бизнеса. Неграмотно, с юридической точки зрения, утверждать, что Base Soccer Agency работают в России и должны сертифицироваться только потому, что их клиент российский резидент. Вот если бы они приглашали иностранцев на работу в российские клубы, то да. А так наши чиновники от коммерции перепутали божий дар с яичницей. По этой логике надо заставить сертифицироваться все зарубежные отели, в которых селятся российиские резиденты по всему миру, да что там отели, иностранных таксистов всех отсертифицируем.
      Чалову нужен хороший юрист, и послать нах всю эту камарилью с их дисквалификацией.

      4
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      Рейтинг: +6043

      parevg > gol_kak_sokol 1 час назад

      А вот таксистов реально надо сертифицировать, Приехал в субботу один такой, в навигатор не смог название нужного мне поселка назвать...

      0
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      Рейтинг: +1151

      владимир миронов 1 час назад

      Футболист не может распоряжаться своей судьбой,пока не накормит кучу агентуры, которой очень нужны деньги. Вот порядки....

      2
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      Рейтинг: +6043

      parevg 1 час назад

      Ему с Селюком нужно сотрудничать, ое его в племя тумба - юмба играть пристроит.

      4
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      Рейтинг: +9960

      bset 1 час назад

      А в чем суть быть аккредитованным? РФС какие-то гарантии предоставит, если аккредитованное агенство кинет? Сильно сомневаюсь.

      8
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      Рейтинг: +2249

      Viper for CSKA 1 час назад

      Если при уходе в клуб АПЛ Чалова постараются наказать в РФС, появится лишний повод не возвращаться в РПЛ.

      9
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      Рейтинг: +3202

      Lester84 2 часа назад

      Хочешь в АПЛ? Плати нОлоги))

      2
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      Рейтинг: +447

      Юрэс 2 часа назад

      Ё..........ЫЫе Е бюроКРАТЫ

      1
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