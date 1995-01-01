Журналист Карпов: «Чалова могут дисквалифицировать за сотрудничество с лондонским футбольным агентством»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может быть наказан за сотрудничество с лондонским футбольным агентством Base Soccer Agency, о котором было объявлено вчера.

Как сообщает журналист Иван Карпов, Base Soccer Agency не лицензировано для работы в РФ.

«Безусловно, они не имеют права так делать. Если договор заключен с футболистом, то агентство обязано аккредитоваться в России, потому что Чалов – резидент РФС. У нас нет такого лицензированного агента как Base Soccer Agency.

Но пока нет факта заключения договора об оказании посреднических услуг, мы не будем реагировать. При этом если летом Base Soccer Agency окажет Федору Чалову помощь при подписании контракта с каким-то английским клубом, то у нас возникнут вопросы», – сказал председатель комиссии по работе с посредниками РФС Олег Железнов.

По словам Карпова, сотрудник Base Sport Agency Кристиан Эмиле пока никак не комментирует сложившуюся ситуацию, а сам Чалов заявил, что у него лишь устные договоренности с британским агентством.

Согласно статье 15 регламента РФС по работе с посредниками, за заключение сделок с неаккредитованными РФС лицами футболист может быть дисквалифицирован на срок до трех месяцев.