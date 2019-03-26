Хавбек «Бенфики» Флорентину может перейти в «ПСЖ». Он дебютировал во взрослом футболе в этом сезоне

В Португалии умеют готовить своих ребятишек и покупать юные футбольные дарования в Бразилии. Доводить их до нужной футбольной кондиции и за дорого продавать в топ-клубы ведущих футбольных стран Европы.
«ПСЖ» ведет работу по приобретению опорного полузащитника «Бенфики» Флорентину.
19-летний футболист дебютировал за первую команду лиссабонцев в этом сезоне.
- В текущей кампании португалец провел за «орлов» семь матчей и забил один гол.
- По данным Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 10 миллионов евро.
- Контракт Флорентину с «Бенфикой» рассчитан до лета 2023 года.
- Сумма отступных за полузащитника составляет 60 миллионов евро.