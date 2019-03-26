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    Хавбек «Бенфики» Флорентину может перейти в «ПСЖ». Он дебютировал во взрослом футболе в этом сезоне

    «ПСЖ» ведет работу по приобретению опорного полузащитника «Бенфики» Флорентину.

    19-летний футболист дебютировал за первую команду лиссабонцев в этом сезоне.

    • В текущей кампании португалец провел за «орлов» семь матчей и забил один гол.
    • По данным Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 10 миллионов евро.
    • Контракт Флорентину с «Бенфикой» рассчитан до лета 2023 года.
    • Сумма отступных за полузащитника составляет 60 миллионов евро.

    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 17:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +64276

      Рубик Докоян 46 минут назад

      В Португалии умеют готовить своих ребятишек и покупать юные футбольные дарования в Бразилии. Доводить их до нужной футбольной кондиции и за дорого продавать в топ-клубы ведущих футбольных стран Европы.

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